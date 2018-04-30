攻行動支付 台灣大攜全家推聯名會員創新服務

電信業者積極跨足行動支付領域，台灣大 (3045-TW)Wali 智慧錢包攜手全家 (5903-TW) 推聯名會員創新服務，給合雙方資源發揮黏客效益吸引消費者；遠傳 (4904-TW) friDay 錢包則是與統一超 (2912-TW) 旗下愛金卡 (icash2.0) 合作，一起搶攻行動支付商機。

台灣大指出，看準行動支付使用率逐漸提升，Wali 智慧錢包持續升級行動支付功能，去年率先推出全台第一張可自動加值的 Wali 手機悠遊聯名卡，今日進一步宣布攜手全家推出「聯名會員」創新服務。

台灣大新創服務副總經理詹兆源表示，行動支付結合通路會員優惠將是行動支付的必然趨勢，消費者使用行動支付時，店家可以即刻辨認出會員身分並給予專屬優惠，不需要再請消費者掏出會員卡或報電話號碼，透過支付工具讓店家能在第一時間提供個人化服務，消費者也能在第一時間獲得最佳服務，是雙贏的服務體驗。

詹兆源指出，Wali 智慧錢包用戶數超過百萬，結合全家在全台的 3000 多家店點，跨界經營聯名會員，除提供便利支付與優惠外，更希望能夠帶給消費者全新的通路消費服務體驗。

全家 E-Retail 事業本部副本部長林志清指出，會員經營為「全家」新零售的關鍵策略之一，希望透過不同會員加值服務，發揮黏客效益吸引消費者，全家目前會員數已突破 500 萬，這次與台灣大攜手合作推出會員聯名服務，是跟電信產業的全新合作模式，除成為會員新成長動能，更希望透過行動支付便利性，帶給消費者更佳的消費體驗。

遠傳指出，friDay 錢包和愛金卡 (icash2.0) 合作，消費者只要在 friDay 錢包開通 icash2.0，無論到 icash2.0 合作通路感應支付或搭乘捷運、台鐵，都可同時累積 OPENPOINT 點數。

遠傳表示，friDay 錢包自 2016 年 12 月推出以來，用戶數穩定性成長，目前綁卡用戶數已破百萬，為目前國內下載量第一的行動支付 App，在愛金卡正式上線，friDay 錢包成為業界唯一、也是全台第一個收納 icash2.0、悠遊卡、有錢卡和一卡通四大電子票證的行動支付 App，整合手機 icash2.0 後，friDay 錢包今年目標挑戰 200 萬用戶數。