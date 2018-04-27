搶進無卡支付領域 樺晟轉型效益值得觀察

樺晟 (3202) 昨日宣布取得 NBS Technologies Inc. 在台灣獨家授權，NBS 主要提供信用卡相關服務，是國際上第一家同時取得 Visa 及 MasterCard 信用卡國際總部的信用卡無卡化 (代碼轉換) 系統認證者(TSP)。行政院宣示 2018 年為行動支付元年，2025 年行動支付的普及率達到 90% 為目標，根據統計，若能達標將有高達 10.55 兆台幣的驚人金額，以目前 1.8%-2.1% 的銀行信用卡手續費來看，手續費即高達 1900-2200 億元台幣的規模，而以銀行手續費的 10% 來估算無卡支付渠道費用即有 150-180 億元的市場規模。樺晟將跨入此領域，與銀行合作推動信用卡無卡化支付系統，公司表示，現階段已積極與各家銀行洽談各項合作方案，其成效最快下半年即可顯現，盼能奠定公司轉型基礎，帶動營運重返成長。近期技術面表現弱勢，整體型態偏空，不過已出現底部止穩跡象，日 KD 指標低檔黃金交叉，9 周 K 值也翻揚向上，有機會出現一波反彈行情，搶短可先以年線 19.7 元作為目標價，並設 5 日線 16.4 元左右停損。











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