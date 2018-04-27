花旗在熊市中吶喊：看多十年期美債 目標殖利率2.65%

在美國公債遭遇大規模拋盤、殖利率突破 3% 高位時，花旗集團的策略師們建議：趕緊趁機抄底。

花旗策略師 Jabaz Mathai 和 Jason Williams 在最新研報中稱，隨著美債正遭遇一年來持續最久的拋售，投資者最好趕緊在 3% 的殖利率附近買入十年期美債。因為這類資產價格將會走高，殖利率將跌回 2.65%。

他們建議，在十年期美債殖利率為 3.1% 時加倉，但如果殖利率進一步升至 3.15% 以上，就要平倉了。

彭博社對 57 位分析師的調研結果顯示，市場對十年期美債殖利率的預期中位數為年底前觸及 3.14%。

而路透社此前引述分析師和投資人的話稱，一旦美國 10 年期公債殖利率突破 3%，則暗示債市熊市開始。

周四，美國財政部標售 290 億美元七年期公債，市場買需強勁，中標利率達到八年最高的 2.952%。本周財政部合計新增 960 億美元公債供應。路透社援引分析師稱，強勁需求令市場對投資人可能對買入美債變得更加猶豫的擔憂有所減輕。

對此，花旗策略師們認為，市場對下個季度的新增公債供應預期已經反映在價格中了。

美債殖利率周四下滑，十年期殖利率回落至 3% 下方。

『新聞來源／華爾街見聞』