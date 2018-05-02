

◆盤勢分析

1. 台股休假期間美股呈現漲跌互見，道瓊、S&P500 分別小漲 0.87%、0.57%，NASDAQ、SOX 則是上漲 0.15%、0.62%。週二早盤美股一度出現重挫，下半場在投資人預期蘋果財報將優於市場預期情況下，道瓊、S&P500 大幅削減跌幅、留長下影線，惟近期美股四大指數仍然受制於 60 日均線壓力，持續整理機率居大。

2. 蘋果公布會計年度第二季淨利為 138 億美元，或每股 2.73 美元，去年同期獲利 110 億美元，或每股 2.10 美元。根據 FactSet 公司調查結果顯示，分析師預估蘋果上季淨利為 135 億美元，或每股 2.62 美元。其結果優於市場預期，激勵盤後股價上漲 4.10%。

3. 上週五美股呈現小漲小跌，週一台股呈現小幅開高，隨後在亞洲股市上漲激勵下，呈現震盪走高，權值電子跌深反彈，再加上非金電食品、原物料的亮眼表現，終場指數上漲 104.45 點，漲幅 0.99%，收在 10657.88，成交金額 1182.70 億元。

4. 觀察台股技術面，經過 4 月下旬快速下跌後，近期於年線附近嚐試止跌回穩，由於年線持續走揚中，且日 KD 指標來到相對低檔位置即將呈現黃金交叉向上，預料短線指數或有機會出現跌深後反彈，惟上檔短、中期均線持續下彎中，且 3 月中旬至 4 月中旬的頭部型態壓力沈重（頭部型態頸線約在 10750-10800 附近），預料反彈空間將受限，在台股量能沒有出現趨勢性放大前，預料上檔空間有限，指數最好狀況將是區間整理格局，預估整理區間約在 10500-10800，盤面結構將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 0.55 億元、投信 + 7.62 億元、自營商 + 22.04 億元，三大法人合計賣超 29.61 億元。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.09%、金融 + 0.43%、非金電 + 1.05%、櫃檯市場 + 0.88%，週一權值電子股略有反彈，搭配非金電食品、原物料攻勢，使得指數表現強勁，惟台股上檔壓力仍重，且權值電子一旦再攻皆將面臨沈重壓力，預期電子區塊僅是跌深反彈，趨勢上仍是盤面最弱勢的區塊，近期仍是個別族群表現，被動元件、電競、設備、矽晶圓較值得留意；金融股延續穩健上攻的態勢，在中小型個股上攻後，大型金控開始有個股跟上，或可留意具備補漲機會的大型金控股；至於非金電，近期表現仍是優於電子股，水泥、食品、塑化、風力發電、生技持續是近期非金電的焦點。

6. 在電子股部份，週一權值電子股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光稍有表現，惟權值電子股上檔普遍壓力仍重，預期不易有連續上攻可能，電子股仍是盤面最弱勢的區塊，現階段仍是個別族群表現，被動元件、電競、設備、矽晶圓較值得留意，被動元件指標股 2327 國巨、2492 華新科，操作上稍有拉回的 3090 日電貿、3026 禾伸堂或可留意；電競焦點股仍在 2376 技嘉、2377 微星；設備指標股 6196 帆宣、3055 蔚華科，操作上留意 2404 漢唐、3030 德律；矽晶圓週一僅有 3532 台勝科稍有表現，惟 5483 中美晶、6488 環球晶中期偏多趨勢仍在，操作上遇回檔時仍可留意。電子股近期利空頻傳，包括美國對中興出口禁令的連帶影響、PCB 廠 2355 敬鵬火災，以及即將陸續公佈的 1Q 財報效應，預料短期電子股恐將持續弱勢整理格局。

7. 報載 4938 和碩赴日搶 MLCC，被動元件缺貨情況仍然嚴重，相關被動元件股經過上週適度修正後，預料仍將有表現機會，被動元件指標股 2327 國巨、2492 華新科，操作上稍有拉回的 3090 日電貿、3026 禾伸堂或可留意。

8. 在金融股部份，週一佔大盤成交比重 5.52%，近期維持穩健上攻的態勢，在中小型個股上攻後（2834 台企銀、2838 聯邦銀、2845 遠東銀、2884 玉山金），大型金控開始有個股跟上，例如 2886 兆豐金，一旦佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金開始跟進表現，金融股或有機會帶領台股反攻，屆時或可留意相關金融股表現。

9. 至於非金電，近期持續是盤面較具表現空間的區塊，短、中線操作上或可留意水泥、食品、塑化、紡織、風力發電、生技，水泥股在中國水泥報價維持高檔下，1101 台泥、1102 亞泥持續是焦點，惟 1102 亞泥參與離岸風力發電遴選結果落選，恐將影響短期股價表現；食品股近期指標在 1210 大成，操作上留意 1216 統一、1232 大統益、1231 聯華食；塑化股由於國際油價維持於高檔，一線指標股 6505 台塑化、二線指標股 1710 東聯表現亮眼，操作上 1301 台塑、1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1313 聯成或可留意；離岸風電遴選結果於週一下午出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等 7 家開發商的 10 個離岸風場獲選，參與層面最廣最深風力發電指標股 2208 台船漲佔做收，獲得遴選的相關廠商 1609 大亞、3708 上緯投控、9933 中鼎操作上或可留意；生技指標股 4164 承業醫、1701 中化、4123 晟德、4147 中裕，操作上留意 6541 泰福 - KY、4107 邦特、1752 南光。

