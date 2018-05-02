【大慶證券】投顧盤前－蘋果財報優於預期  供應鏈領軍反攻



◆盤勢分析

昨日在蘋果股價走揚帶動下，除道瓊外美股指數普遍走升，其中更以費半上漲 1.73% 漲幅最大。蘋果受惠中國調降增值稅，對大部分產品調降價格，帶動股價上漲 2.32%，盤後公布財報，在服務事業營收大增 31% 下，公司營收與獲利均優於預期，帶動股價盤後漲勢延續。美股短線上雖面臨季線反壓，但已初步止跌並未再次破底，研判只要中美的貿易戰衝突不加劇，指數破底的可能性不高，且目前為止 S&P 500 已公布財報的企業中，有 80% 獲利優於預期，預期在基本面支撐下有助美股回穩。

僅管美股上周五以費半指數表現最為疲弱，但由於蘋果即將公佈財報，在市場聚焦蘋果本季展望，加上台股電子三雄積極反彈的情況下，帶動台股開低走高，終場收在 10657 點，上漲 104 點並留長紅 K，指數重回年線之上，然量能則因假期來臨而微降至 1180 億元。盤後籌碼方面，外資期貨多單雖減少 1552 口，但淨多單口數仍穩在三萬口以上達 30875 口，且現貨部位也僅小幅賣超 0.7 億元，賣超幅度逐漸放緩，另外從台幣的走勢也可觀察到，在美元升勢趨緩下，以 29.6 元兌 1 美元升值 2.1 分作收，顯示外資資金撤出台股的力道轉弱，加上指數成功收復年線關卡，假若蘋果公佈完財報後股價表現不差，將有利於台股延續反彈動能挑戰半年線反壓。

就盤面表現來看，權值股持續強勁，除電子三巨頭止跌回穩外，蘋概股的聯發科、可成、廣達同樣亮眼，加上金融股的富邦金、開發金、玉山金以及塑化的台塑化、台泥、南亞等同步表態，推升台股強力反彈。若以個別族群來看，盤面多方信心的生技類股持續輪動，包含晟德、邦特、大江等漲幅均達 3% 以上，顯示族群偏多趨勢不變，唯不宜追高；至於風電族群在即將公佈標案結果的情況下，類股走勢震盪，建議持續觀望。另一方面，在營運展望與題材激勵之下，包含光學股、AI 股、食品股及航運股等跌深反彈的族群，表現相當強勁，指標股包含創意、智原、長榮航、大成、六角等都向上強攻，顯示盤面表現仍以傳產及跌深反彈為兩大方向，唯操作上不建議追高，並搭配法人籌碼作為進場布局的依據。

