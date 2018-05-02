【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

科技類股上揚，帶動三大指數尾盤拉抬向上，僅道瓊工業指數在平盤之下。由於聯準會會議結果，維持利率不變，同時也表示未來 2 次升息的路徑不會改變。除了升息之外，聯準會的資產負債表也同步縮減，市場也在慢慢適應中。

先前川普對於鋼、鋁進口，預計在 5/1 日實施，不過由於美國還在評估市場的未來的狀況，是否影響到企業活動，關稅目前已經推延到 6/1。

目前美股雖然在半年線附近整理，但是季線即將翻揚，且法國股市已經來到前高的位置，預期美股後續若帶量跌空向上，就是趨勢多方的開始。

道瓊工業指數 下跌 64.10 點、－0.27%，收 24 099 點

納斯達克指數 上漲 64.43 點、＋0.90%，收 7 131 點

S&P 500 指數 上漲 6.75 點、＋0.25%，收 2 654 點

#台股盤前重點

上周台股站回年線，不過多數都是金融股在撐指數，蘋果財報即將公佈，帶動美國科技類股上揚，若財報表現正向，有利台股多方發展，今天盤中若買盤湧入，則代表美國蘋果財報優異，後續台股有機會走向打底。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

