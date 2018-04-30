【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

反彈目標在哪呢？

今天大盤量平上漲，站穩轉強點 10573 點，出現正式止跌訊號，開始偏多操作，第一反彈目標 10638 點已經到了，第二反彈目標為 10775 點附近。由於中長現趨勢還是偏空，目前定義為反彈格局，搶反彈較難操作，反彈高度的重點在於成交量，量增上漲空間大，量縮上漲就要隨時注意盤中回測，建議投資朋友，此時操作要控制好風險，不需要在此過度積極操作。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；強哥 - 2481 強茂，大漲創高；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，只要續抱就有大獲利；再看看推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂，甚至傳產 1312 國喬和 1710 東聯，紛紛創下新高，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 1552 口，自營商期貨空單增加 2397 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單減少，自營商選擇權短線小幅度偏多佈局，今天止跌反彈不過多方籌碼增幅不多，再往上走到壓力的話，要留意盤中快速回測。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。最近漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科強勢攻擊，現在有一個族群的產品準備漲價，有機會複製被動元件和矽晶圓的走勢，股價已經開始有反應，建議大家趁低檔一起佈局，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【籌碼穩定股，輪流創高】

2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，

2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

1312 國喬，1710 東聯，6153 嘉聯益

【空頭格局的個股】

2345 智邦，6269 台郡，2337 旺宏

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 11000 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10775 點開始偏空操作，站穩 10573 點移動停利出場。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估