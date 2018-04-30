【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

週四期現貨背離，今日 KD 黃金交叉

本周很多消息需留意

【盤勢分析】

美股週五小震盪，漲跌互見，但台股為何會能開平震盪走高？行情就是延續著周四的中階版 (期現貨背離，週五上攻)，今加日 KD 黃金交叉，出現大漲，相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 如預期從死亡交叉收斂到黃金交叉大漲，指數上漲 104.45 點！週 KD 仍死亡交叉，所以此波行情先以反彈視之，能不能從反彈變回升，需一步一步來！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數出現震盪走高，而行情延續周四【中階版】並配合高階版 (先破低再衝高)，緊接者今日的初階版(日 KD 黃金交叉) 一氣呵成，指數再攻！類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，急跌後出現急彈，需要就是果決的執行力

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-5)，5483 中美晶 (-2)，6182 合晶 (+0.3)、3532 台勝科 (+2.5)，3707 漢磊、3016 嘉晶，可留意 SUMCO 股價！

◎【被動元件】在鋁止穩及國巨合併君耀出現合併題材下：2327 國巨 (+34，高 649 元)、2492 華新科、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀、6422 君耀 (+6.5 漲停板)，今日止剩國巨及君耀上攻，留意量縮不跌的買點

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (-1)、4721 美琪瑪 (今低 96.3 高 99.2)、4739 康普 (+1.5 收 121.5)，1536 和大 (+2.5)、2231 為升 (-42.5)、3552 同致 (+1)、1525 江申 (+1.6)、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 及中國華友鈷業走勢的走勢

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意法人進出！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(-19 收 173.5 跌停板)，3661 世芯(+0.5 元收 137)、3228 金麗科(+1.5 收 44)、3035 智原(盤中漲停 68.2 收 67)，3443 創意(+24)、5386 青雲(-3.7)、2425 承啟(-0.35)、2465 麗臺(-0.25)、2376 技嘉(+1.5)、3515 華擎(-2.3)，留意比特幣走勢