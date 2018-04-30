【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股開高震盪走高，再度攻上年線反壓，長紅作收！

今日台股開在平盤附近，九點半過後往上拉升突破 10600 整數心理關卡，及上檔的年線壓力，終場幾乎收在最高點，上漲逾百點，終場以上漲 104 點作收，收了一根長紅 K，而今日震幅有 120 點之多，在年線以上作震盪，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有十日線、月線、季線及年線的壓力，而下檔有五日線及年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1180 億，較上週比較有明顯的萎縮，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股幾乎呈現全面齊揚，僅生醫下跌，其中上漲類股以光電類股漲幅最高，達 3.1%，玻陶也漲逾 3%，航運、紡纖、電器電纜也漲逾 2%，油電燃氣、觀光、其他電子、食品、其他類、電子通路、橡膠、化學、電子零組件、資訊服務、半導體、水泥、造紙、汽車、電機機械、鋼鐵、建材營造、塑膠、通信網路、電腦設備、化學生醫、金融、貿易百貨等也均收紅。

電子三雄今天終於齊步反彈，其中股王大立光強勢表態，盤中一度衝上 3500 元大關，鴻海也一度站上 83 元及 10 日線，台積電更是有效守住前波低點 221 元後就開始反攻，今天也順利收復 5 日線，甚至盤中還一度挑戰年線。

前兩天相對抗跌的股王大立光，今天卻相對偏弱，中場過後還由紅翻嘿，不過台積電及鴻海則是稍減止穩跡象，台積電力守昨天低點 221 元不破，盤中還一度收復 5 日線；至於鴻海更是全場均在平盤之上，終場更是順利收復 5 日線。

至於被動元件則是呈現一線廠強、二線廠弱的走勢，其中國巨宣布公開收購君耀 - KY，激勵君耀 - KY 跳空漲停，國巨本身也重新站上 600 元大關，華新科則是在平盤上下震盪，至於美磊、信昌電、佳邦、奇力新、大毅、禾伸堂、立敦、鈞寶、凱美等，則是下跌逾 2%。

風電族群儘管今天將公布風場結果，但是市場反應相對平淡，雖然台船仍亮燈漲停，華新、新光鋼、大亞、信邦、力麗、恒耀等也漲逾 1%，不過中鋼構、世紀鋼、永冠 - KY、華城、上緯投控等則均收黑。