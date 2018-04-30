【大行報告】瑞信：中海油服(02883-HK)季績遠遜預期 降評級及目标價

瑞信發表報告表示，中海油服(02883-HK)首季業績遠遜預期，淨虧損達6.51億元人民币，撇除一次性收益，首季淨虧損進一步升至8.9億元人民币，相當于2016年首季水平(當時油價觸及12年低位)。該行決定下調對中海油服2019至2020年每股盈測46%至51%。評級由「跑赢大市」降至「跑輸大市」，亦大幅下修目标價由10.5元至6元。

該行表示，中海油服首季公司成本按年上漲15%，完全抵消12%收入升幅，導緻虧損擴大。盡管公司管理層將成本上升歸因于暫時性因素，但該行留意到燃油及材料成本亦在上漲，相信這種情況將在今年餘下時間延續。

該行又指，對中海油服首季業績表示失望，更改此前公司將于2018年持續復甦的預期，認為即使未來兩季盈利好轉，從全年來看亦不會幫助公司整體扭虧，料其今年錄虧損10.25億人民币，明年才可錄純利8.37億人民币。

截至發稿，中海油服股價跌4.84%，報7.86元，成交5103.51萬股，涉資3.98億元。

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