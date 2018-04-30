深圳一季度經濟運行穩健 全市生産總值同比增長8.1%

圳經濟運行首季“開門紅”。記者昨日從深圳市統計局獲悉，初步核算并經廣東省統計局核定，一季度全市生産總值5209.81億元(含深汕特别合作區13.47億元，增長18.2%)，按可比價格計算，同比增長8.1%。全市經濟運行穩健，開局良好。

先進制造業表現良好

市統計局相關負責人介紹，一季度我市經濟運行分産業看，第一産業增加值5.45億元，增長9.2%;第二産業增加值2100.74億元，增長8.8%;第三産業增加值3103.62億元，增長7.5%。三次産業結構由上年同期的0.1：40.7：59.2調整為0.1：40.3：59.6。

工業生産領域，一季度全市規模以上工業增加值1852.88億元，增長8.9%，比上年同期提高1.3個百分點。從主要經濟類型來看，股份制企業增長10.2%，外商及港澳台商投資企業增長5.2%。

前十大工業行業增加值1601.80億元，占規模以上工業增加值比重86.4%。特别是計算機通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、橡膠和塑料制品業、醫藥制造業、汽車制造業五行業均實現兩位數增長，分别增長12.4%、12.0%、13.5%、17.2%、29.7%。

先進制造業和高技術制造業增加值分别為1280.89億元和1195.06億元，增幅分别為12.7%和11.1%，分别比上年同期提高4.7個和1.9個百分點。

另外，工業百強共實現增加值1151.71億元，增長17.4%。

社會消費品零售總額穩定增長。一季度，全市社會消費品零售總額1332.53億元，增長9.0%，比上年同期回落0.1個百分點。同時，我市消費仍然保持強勁，一季度全市實現商品銷售額7443.07億元，增長14.1%。

規模以上服務業增長較快。據調查，1-2月全市規模以上服務業(不含金融、房地産開發、批零住餐等行業，下同)實現營業收入1548.7億元，增長22.9%。

“新經濟”引領高質量發展

春回南粵，一抺“新綠”為深圳經濟運行帶來盎然生機，“新經濟”展現出新動能。

“首先是新增企業為經濟後續發展提供較為充足後勁。”市統計局相關負責人告訴記者，2017年新增的2092家規模以上工業企業今年一季度實現增加值180.94億元，增長70.6%;新增的1919家限額以上批發業企業一季度實現商品銷售額787.28億元，增長42.2%;新增的286家限額以上零售業企業一季度實現商品銷售額94.51億元，增長36.3%等等。

新興産業成為經濟增長新引擎。一季度，全市戰略性新興産業(新口徑，包括新一代信息技術、高端裝備制造、綠色低碳、生物醫藥、數字經濟、新材料、海洋經濟等七大戰略性新興産業)“四上”企業共有5330家，實現增加值1965.71億元，按可比價計算，增長11.4%，占全市GDP比重37.7%。分産業看，新一代信息技術産業增加值932.43億元，增長13.1%，占全市戰略性新興産業增加值比重47.4%;數字經濟産業增加值308.19億元，增長11.2%，占比15.7%;高端裝備制造增加值226.98億元，增長10.4%，占比11.6%;綠色低碳增加值214.98億元，增長6.5%，占比10.9%;海洋經濟增加值111.07億元，下降2.1%，占比5.7%;新材料增加值89.03億元，增長24.3%，占比4.5%;生物醫藥增加值83.04億元，增長15.0%，占比4.2%。

新業態中，148家供應鏈企業共創造增加值22.23億元，增長42.3%;新增的2383家商業企業共創造增加值36.7億元，增長39.2%。以城市商業綜合體為主的新模式創造增加值26.04億元，增長28.7%。

固定資産投資增長28.1%

記者了解到，今年一季度我市固定資産投資持續較快增長。全市固定資産投資增長28.1%，比上年同期提高3.8個百分點。其中，房地産開發投資增長31.1%;非房地産開發投資增長25.9%。

一季度，全市基礎設施投資增長17.5%，占固定資産投資比重20.7%。工業投資增長16.1%，其中工業技術改造投資下降4.8%;第三産業投資增長30.8%。民間投資增長21.2%，占全市固定資産投資比重49.3%。

另外，一季度全市商品房屋銷售面積增長10.3%。

進出口總額方面，一季度也保持較快增長。據海關統計，一季度全市進出口總額6765.86億元，增長21.7%，比上年同期提高14.3個百分點。其中，出口總額3586.36億元，增長7.9%，比上年同期提高0.7個百分點;進口總額3179.50億元，增長42.4%，比上年同期提高34.8個百分點。

一季度我市財政金融形勢良好。全市一般公共預算收入982.29億元，增長7.3%，其中稅收收入772.07億元，增長13.0%;一般公共預算支出1071.45億元，下降3.5%。

截至3月末，全市金融機構(含外資)本外币存款餘額70093.54億元，增長6.7%;全市金融機構(含外資)本外币貸款餘額48517.65億元，增長14.8%。

來源：深圳特區報

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