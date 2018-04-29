上市險企一季度業績盤點：中國人壽中國平安誰壓倒誰

隨著中國太保(601601-CN)一季報的披露，四大上市險企一季報披露完畢。四大上市險企合計實現歸屬於母公司凈利潤(歸母凈利潤)455.8億元，較去年同期有較大幅度的增長。

整體上，四大上市險企都交出了漂亮的成績單，歸母凈利潤一致保持上漲。中國人壽(601628-CN)歸母凈利潤增幅最高，同比增長119.8%至135.18億元。中國人壽表示，是由於傳統險準備金折現率假設更新的影響。折現率是決定保險公司計提風險準備金的直接影響因素，今年一季度該項假設的更新減少了保險合同準備金，一季度準備金進入釋放周期，公司凈利潤大幅增長。

受責任準備金影響的不只是中國人壽，中國太保(601601-CN)和新華保險(601336-CN)的這樣以壽險業務為主的企業受到的影響也很大。兩公司分別實現歸母凈利潤37.51億元、26.09億元，分別同比增長87.55%、42.03%。中國平安(601318-CN)受新的金融工具準則影響，實現歸母凈利潤257.02億元，僅同比增加11.5%。

目前險企承保利潤貢獻有限，主要利潤來源普遍為投資收益。一季度中國平安投資收益增長一枝獨秀，同比增長24.52%至366.45億元。“一季度國際國內權益市場大幅波動，公司以公允價值計量且其變動進入損益的權益投資大幅增加，總投資收益率較同期波動性加大。”中國平安表示，公司持續抓住利率高位積極配置長久期國債、政策性金融債等各類優質固收資產，並推進長期股權投資配置以降低二級市場股價波動的影響。

其他幾家上市險企投資收益表現平平，中國太保相對較好，實現127.42億元投資收益，同比增長1.34%。中國人壽投資收益同比幾乎無增長，實現投資收益280.69億元。中國人壽加大了對長久期固定收益資產的投資力度，但是受境內外股票市場波動加劇影響，權益類資產收益顯著減少，總投資收益率3.94%，同比下降0.65個百分點。新華保險投資收益則同比微下滑0.3%至76.25億元。

保監134號文疊加金融市場長短端利率快速上行，使得開門紅年金產品銷售難度大幅增加，同時險企更註重保障型產品的銷售，上市險企新單保費普遍大幅負增長，手續費及傭金普遍下滑。新華保險手續費及傭金降幅最大，同比下降19.83%，同期個險新單保費同比下降49%。中國太保新保業務同比下滑28.2%，當期手續費及傭金同比下滑0.38%。只有中國平安手續費及傭金同比上漲23.2%至371.9億元，公司一季度個險新單保費下滑幅度相對較小，同比下滑12.25%。

去年銀保渠道占比相對較高的企業今年一季度退保壓力大。四大上市險企裏中國人壽銀保渠道占比最高，今年一季度退保金增加最快，同比增長53.2%至881.45億元，主要來源於銀保渠道部分產品退保增加。其次是新華保險，雖然公司去年大力壓縮銀保業務，銀保渠道占比仍然達到18%，今年一季度公司退保金同比增長14.14%至189.52億元。(來源：界面新聞)

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