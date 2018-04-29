外資控股合資證券公司 那些公司有望先受益

4月29日淩晨時分經國務院批準，證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》（以下簡稱《外資辦法》）。

《外資辦法》允許外資控股合資證券公司。合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件一致；體現外資由參轉控，將名稱由《外資參股證券公司設立規則》改為《外商投資證券公司管理辦法》。

據澎湃新聞記者的不完全統計，最先有望分得新政策一杯羹的合資券商有東方花旗證券、高盛高華證券、華菁證券、摩根士丹利華鑫證券、瑞信方正證券、瑞銀證券、申港證券、中金公司、中德證券等共計9家，其股東信息如下表所示。

在2017年年初時，曾有外媒報道稱，摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士銀行(UBS)都在計劃提高對中國證券合資公司的持股比例。因此，摩根士丹利華鑫證券和瑞銀證券目前成為外資增資確定性最大的兩家合資券商。

摩根士丹利早在1993年就開始進入中國，2010年12月31日獲得中國證監會批準與華鑫證券共同出資設立摩根士丹利華鑫證券。合資公司的成立時間為2011年5月4日，註冊地在上海，華鑫證券在合資公司中持有三分之二的股權，而摩根士丹利持有三分之一股權，相當於在當時規定下滿格持股。

之後，原本三分之一的限制紅線被放開到49%。目前摩根士丹利方面的持股比例已經升至49%，也就是說，也已經在現行規定下頂格持股。

每次都進行頂格持股，摩根士丹利的進軍決心可見一斑。而在持股限制從49%放開至51%的消息傳出後，摩根士丹利的合資方華鑫證券母公司華鑫股份(600621-CN)，股價已經率先表現，在11月10日應聲而上，沖上漲停板。

不妨留意的是，上述合資券商的中資股東之中，有不少都是目前A股上市的券商股公司，除了華鑫股份，還有東方證券(600958-CN)、方正證券(601901-CN)、山西證券(002500-CN)，此外，中金公司則在港股上市，代碼為(03908-HK)。

與此同時，證監會的資料顯示，目前已有十余家合資券商正在排隊等待審批。

具體來看，大華繼顯陸金(雲南)證券的合資股東方包括新加坡的大華繼顯，以及國內的陸家嘴國際信托有限公司、雲南金控投資基金股權有限公司。

嘉實證券有限責任公司的合資股東包括港資的英皇證券，以及內地機構嘉實基金管理有限公司。

瀚華證券有限責任公司的合資股東包括港資的瀚華金控、新華匯富金融，以及內地的江北嘴集團。

不過，值得注意的是，外資從合資機構中撤資的新聞，在近年來也是屢見不鮮。

最近的例子， 是蘇格蘭皇家銀行退出華英證券。

2011年4月20日，華英證券有限責任公司正式成立，註冊資本人民幣8億元，其中國聯證券股份有限公司出資比例為66.7%，蘇格蘭皇家銀行出資比例為33.3%。

而在6年之後的2017年9月，蘇格蘭皇家銀行的股權被國聯證券悉數收購，華英證券告別合資券商身份，成為國聯證券的全資子公司。

類似的情況也發生在原合資券商一創摩通的身上。2011年成立的第一創業摩根大通證券有限責任公司，在2017年7月3日完成股權更叠，摩根大通正式退出，公司更名為一創投行，成為第一創業的全資子公司。

責任編輯：張恒星 SF142

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