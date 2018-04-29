一季度A股光伏企業凈賺近50億元 毛利率下滑的隆基股份仍是盈利王

國家能源局近日發布數據顯示，今年一季度我國光伏新增裝機量965萬千瓦，同比增長22%。其中，光伏電站和分布式光伏新增裝機量分別為197萬千瓦、768.5萬千瓦，同比分別下滑64%和增長217%。在一季度光伏發電市場整體發展形勢向好的背景下，A股光伏企業多數維持業績報喜的狀態。截至4月27日，51家A股光伏企業(含主營業務包括光伏業務的企業)悉數公布一季報，累計實現歸屬於上市公司股東的凈利潤額為49.20億元，較去年同期增長約80%。

一季度凈利潤居前的20家A股光伏企業

整體來看，報告期內實現盈利的企業共計40家。這其中，東旭藍天(000040-CN)歸屬於上市公司股東的凈利潤金額最高，達10.84億元，同比增幅接近30倍。不過，東旭藍天由於在今年一季度完成房地產資產轉讓，獲得近10億元的非經常性損益。因此其光伏業務報告期內的凈利潤金額並不大。

若以扣除非經常性損益後的凈利潤額為參考，報告期內實現盈利的企業共計38家。這其中，正泰電器(601877-CN)今年一季度實現扣非後歸屬於上市公司股東的凈利潤額為5.99億元，高出隆基股份(601012-CN)0.93億元，位列第一。不過，由於正泰電器目前為「低壓電器+新能源」雙主業結構，且低壓電器業務與新能源業務營收占比幾乎持平。因此，雖然其整體扣非後歸屬於上市公司股東的凈利潤額超過隆基股份，但其光伏業務的凈利潤額不及後者。

事實上，若只比較光伏業務給上市公司帶來的盈利情況，隆基股份繼續穩居今年一季度A股光伏企業的盈利王之位。財報數據顯示，該公司報告期內實現營業收入和歸屬於上市公司股東的凈利潤分別為34.70億元、5.43億元，較去年同期分別增長29%、24%。該公司扣非後歸屬於上市公司股東的凈利潤為5.06億元，同比增長約20%。

但需指出的是，與去年同期業績增速相比，隆基股份今年一季度凈利潤增速有所下滑。2017年一季度，這家全球單晶巨頭企業歸屬於上市公司股東的凈利潤同比增幅為65%，其扣非後的凈利潤增速也有62%，均遠遠高於今年一季度。這背後的原因與該公司今年以來數次下調矽片價格致使矽片業務毛利率下滑不無關系。

一季度為光伏行業淡季。隨著今年部分企業矽片產能相繼釋放，行業競爭加劇，隆基股份在一季度多次宣布下調矽片價格以應對。但短期，矽片價格的下調也對該公司自身業務帶來陣痛。財報數據顯示，隆基股份今年一季度整體的毛利率為21.91%，較2017年第四季度環比減少約5個百分點，較2017年第一季度同比減少約10個百分點。而在存貨方面，今年一季度隆基股份存貨上升至42.24億元，較去年底增加超18億元。平安證券分析認為，存貨創歷史新高或受一季度淡季影響矽片庫存有所增加。

股價表現方面，隆基股份的股價在一季度迎來一定程度的震蕩調整。截至3月底，隆基股份報收34.27元，整個一季度跌5.95%。

在歸屬於上市公司股東的凈利潤增速方面，今年一季度共計10家企業實現翻倍式增長。這其中，除了因轉讓房地產資產獲得巨額非經常性損益致凈利潤大幅增長外，京運通(601908-CN)憑借同比67倍的凈利潤增速令市場驚愕。

財報數據顯示，京運通今年一季度實現營業收入和歸屬於上市公司股東的凈利潤分別為5.48億元、1.56億元，同比分別增長約157%、67倍。該公司扣除非經常性損益後的凈利潤額為1.17億元，同比增長約14倍。

此外，幾家光伏切割企業報告期內凈利潤增速也是相當出眾。三超新材(300554-CN)、東尼電子(603595-CN)、易成新能(300080-CN)以及岱勒新材(300700-CN)今年一季度分別實現0.53億元、0.88億元、0.07億元、0.39億元的凈利潤，同比分別增長496%、403%、382%、266%。

虧損企業方面，*ST海潤(600401-CN)、協鑫集成(002506-CN)、航天機電(600151-CN)金額居前三位，報告期內分別虧損1.96億元、1.47億元、1.35億元。

數據來源：公司公告、界面新聞研究部

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