摩拜「賣身」後李斌首發聲：馬化騰是我最欽佩的企業家

距離摩拜「賣身」美團已經過去大半個月，作為摩拜董事長、早期投資人，李斌首次接受財經類媒體專訪，回應這起收購案後的質疑。

近日，李斌接受《商業周刊/中文版》專訪，在肯定摩拜成績的同時，也表達了其對共享單車市場無序競爭現象的無奈。他稱：「毫無疑問，摩拜還是開啟了新的時代，確實將自行車和移動技術連接到了一起。自行車不再是簡單地去騎一輛車，而是變成新的生活方式。可是做到現在，共享單車的事業變得太醜惡了，無序競爭。摩拜本來可以很好地發展，但是被推到那樣的競爭環境中，讓整個行業變得不那麼健康，遠離了初心。」

同時，對於王興、馬化騰以及胡瑋煒這三位在美團收購摩拜案中的關鍵人物，李斌也首次進行了一番評價。

騰訊撮合美團收購摩拜？李斌：欽佩馬化騰

對於美團收購摩拜，之前有分析認為是騰訊在背後「撮合」。李斌也被曝出在決議時，投了棄權票。在此次接受采訪時，李斌的回應或許能夠解釋當初棄權的理由。

李斌稱，王興的執行力非常強，「想事想得特別仔細」，不過，他以「不那麼熟」為由拒絕過多評價王興，但對馬化騰卻讚不絕口。李斌表示：「Pony(馬化騰)毫無疑問是我非常欽佩的一個企業家。」

李斌用三個「非常」來形容了他眼裏的馬化騰：

第一，他是非常真誠的人。他的交流和想法都是非常直接的，而且是非常坦誠。我認為，他沒有任何那種非要把自己弄成神的想法。簡單來講，他說的都是人話。這一點，我很欽佩。

第二，他非常有願景，也非常有遠見。

第三，他非常有行動力。他一旦想做什麼事情，就非常堅決和執著。

這也不是李斌第一次表達對馬化騰和騰訊的認同。此前，李斌在與全天候科技對話時就曾表示，「我們(蔚來汽車的投資邏輯)更加像騰訊一些，本身騰訊也是我們重要的股東，我們和騰訊的合作也很多，在五、六個項目上都有合作，所以我們大家的價值觀可能更一致一些。」

公開資料顯示，早在2015年6月，騰訊就投資了李斌的蔚來汽車，之後在C、D輪融資中繼續投資。

胡瑋煒是傀儡？李斌：這個陰謀太狗血

另外，在這起收購案敲定之後，摩拜總裁胡瑋煒也成為了各家媒體爭相報道的對象。有稱其通過這次收購案套現15億元，還有稱其是李斌的傀儡，說法不一。對於「傀儡」這一說法，李斌直言：「這個陰謀論太狗血了。」

他表示：「我的角色是創始投資人，而真正幫我實現想法的人是胡瑋煒和王曉峰他們。把一個想法變成真正的現實，是要經歷很多挑戰的。(像)微信這個社交工具，很多人其實曾經有過類似想法的，但最終只有微信這個社交工具做出來了；要辦雜志的人有很多，真正能辦出你們這樣雜志的，也沒幾個。」

李斌還回顧了當初胡瑋煒創辦摩拜的經過，「三年多以前的一天，(胡)瑋煒帶清華大學幾個做電助力自行車的學生，到我家一起聊。我當時就跟他們說有一個想法：做一個拿手機開關鎖的自行車。掃碼開關鎖，一塊錢騎一次。但是他們覺得這個沒意思。瑋煒原本是介紹人，後來我一想說，「瑋煒，要不你幹得了」。瑋煒挺開心的，她覺得很有意思，就說『我幹』。」

胡瑋煒管理能力差？李斌：她執著有熱情

此前，胡瑋煒還只是一名汽車記者，並沒有任何的創業經驗。創業以來，她的管理能力一直備受外界關註甚至質疑。

在接受采訪時，李斌公開評價了胡瑋煒，他認為，「她，充滿熱情，非常執著。摩拜早期的創業，非常非常難。雖然我也投了一些錢，但資金周轉很艱難。她自己還去借錢。對於任何創業，你不熱愛項目本身，這件事肯定就做不成。技巧是可以學的，但是熱愛和熱情是學不來的。她相信共享單車的事業一定能做成，她有非常強的感染力去鼓舞很多人加入摩拜。」

就外界對胡瑋煒個人能力的質疑，在李斌看來，雖然胡瑋煒不具備管理經驗，但每個人都需要成長。「摩拜是發展特別快的公司，從當初的幾十個人一下子發展到現在的幾千人，就那麼很短的時間。公司剛起步，就陷入到產業的競爭當中，這對瑋煒他們是一個考驗。我相信，瑋煒他們會和美團一起能把共享單車的事業推進到更高的高度。」

來源：全天候科技 作者：張超

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