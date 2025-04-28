港股券商格局生變！獲螞蟻控股溢價收購逾半股權 耀才證券金融早盤狂飆逾60%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 12:20

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港股今 (28) 日早盤迎來重大消息，耀才證券金融(01428-HK) 在停牌一周後恢復交易，開盤股價瞬間飆升超 60%，一度觸及每股 4.88 港元，創近兩年新高，因螞蟻控股旗下全資子公司上海雲進資訊技術有限公司 (下稱上海雲進) 發起一場溢價要約收購，擬以每股 3.28 港元，斥資 28.14 億港幣收購耀才證券金融約 50.55% 的股權。

耀才證券上周五 (25 日) 晚上發佈公告稱，上海雲進通過旗下子公司以每股 3.28 港幣的價格向耀才證券發起要約收購。雙方已於當日簽訂合約，交易股份約 8.58 億股，占已發行股份總數的約 50.55%，交易總現金為 28.14 億港幣(約 119.3 億台幣)。本次交易由摩根士丹利亞洲擔任螞蟻財富財務顧問。

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上海雲進是由螞蟻科技集團股份有限公司全資控股，其持有各種投資，包括全資子公司螞蟻財富。

專家指出，本次收購對螞蟻財富而言意義非凡，有望加速自身金融科技佈局與香港市場整合。東吳證券出具研究報告說：「此次收購是螞蟻財富深化金融科技佈局的關鍵一步，通過控股香港本土券商實現牌照獲取與市場滲透。」

溢價收購在資本市場並不罕見，但螞蟻控股的入局卻極具信號意義。一方面，上海雲進由螞蟻控股全資擁有，而螞蟻控股旗下核心資產螞蟻財富 (Ant Fortune) 作為中國最大的第三方財富管理平台之一，手握逾 6 億活躍使用者和超 5 兆元的資產管理規模。若此次收購成功，螞蟻控股將直接掌控一家港股主機板上市券商，補齊其金融版圖中「證券經紀 + 跨境投資」的關鍵拼圖。

另一方面，耀才證券金融作為港股中小型券商的代表，近年業績表現穩健。2023 年財報顯示，營收達 12.3 億港元，凈利潤 3.8 億港元，年增長 15%，其經紀業務市佔率在港股市場排前 20 名，且在中國客戶跨境理財通、港股打新等領域具有差異化優勢。螞蟻控股的入主有望為耀才證券金融注入技術、流量與資本的多重動能，推動該券商從區域性券商向「科技 + 金融」的全球化平台躍進。

根據捷利金融雲數據，以年度交易量來看，去年耀才證券在 554 家券商中排第 22 名，去年成交總額 3186 億港元，占港股大市總成交額的 0.99%。

耀才證券於 1995 年在香港創立，2010 年香港主機板上市，是一家成立近 30 年的香港本土券商，實際控制人為創始人葉茂林。該券商此次售出的股份正來自耀才證券創始人葉茂林。根據公告，本次賣方是葉茂林控制的新長明控股有限公司，這意味著耀才證券將易主。

在行業人士看來，耀才證券背靠螞蟻後，恐對騰訊系券商富途證券產生衝擊。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜說：「透過整合螞蟻國際的海外客戶資源和支付寶的用戶基礎，耀才證券有望進一步鞏固自身在港股的競爭優勢，甚至可能提升市佔率，這將對富途證券構成一定威脅。」