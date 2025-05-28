路透：川普關稅威脅下 越來越多零售商考慮私有化
鉅亨網編譯王貞懿
據《路透》報導，受美國總統川普反覆的關稅威脅衝擊，零售商正在考慮加速走向私有化，以擺脫市場動盪對公司估值的影響。多位投行家與併購律師預估，預期將有更多零售商傾向接受下市轉為私有化的邀約。
根據對 10 位投資銀行家和併購律師的採訪，在運動休閒鞋品牌 Skechers(SKX-US) 5 月初達成私有化交易後，若川普未能盡快穩定貿易政策，預計其他零售商也將在近期內達成自身的私有化協議。
據兩位知情人士透露，早在 1 月 30 日，白宮宣布對中國實施首輪關稅的前一天，Skechers 就已與投資公司 3G Capital 展開談判，並於 5 月 5 日宣布，將以約 94 億美元的價格出售給 3G Capital。
由於 Skechers 大部分產品是在中國和越南生產，為因應突如其來的關稅打擊，它以全球貿易政策帶來的宏觀經濟不確定性為由，宣布撤回 2025 年財測。
消息人士稱，關稅混亂讓私有化提案，對擁有 Skechers 的 Greenberg 家族來說變得更有吸引力。這意味著其股票將從公開交易所下市，不僅有效地保護了其獲利免受公眾審查，並能讓其估值免受不可預測的市場波動影響。Skechers 拒絕對此發表評論。
消息人士指出，其他零售商也已在與投資公司及其他企業進行出售談判。
瑞銀 (UBS) 美洲消費與零售投資銀行業務主管 Kurt Anthony 表示：「不穩定、波動和宏觀變化的驚人速度，已讓董事會成員開始思考，『將這項業務私有化是否會更好？在私有化的情況下，我們不必以同樣的季度頻率向市場報告，並且可以在私下控制營運、財務和資本配置決策。』」
受川普關稅影響最嚴重的產業莫過於零售業，其中許多零售商大部分商品都在海外生產，並在反覆無常的外交政策下被迫撤回財測。
在關稅戰降溫後，川普於上周五 (23 日) 又對蘋果 (AAPL-US) 和歐盟提出新的威脅，導致市場再次動盪。
擁有 Reebok 和 Champion 等多家品牌服飾 IP 的 Authentic Brands Group 執行長 Jamie Salter 說：「許多執行長都曾聯繫我說：『我累了，我喜歡我現在的工作，但也許是時候考慮私有化了。』」他上週剛從 Levi’s (LEVI-US) 收購了 Dockers 的 IP，「我認為你將看到優質公司要麼維持私有，要麼選擇私有化。」
像 Skechers 這樣由家族或單一投資者擁有控股權的公司，簽訂這些交易的速度和容易度，都比需要廣泛股東批准的公司更快、更容易。
投資銀行家和顧問指出，其他擁有類似股權結構的零售商，也可能是潛在的私有化目標：包括 Under Armour (UAA-US)、Columbia Sportswear Company (COLM-US)，以及 Birkenstock (BIRK-US)。上述業者未回應路透的評論請求。
兩位熟悉 Greenberg 家族想法的人士表示，就 Skechers 而言，在私有化的情況下應對市場不確定性是合理的選擇，像 3G Capital 這樣會持有某些投資超過十年的買家，與通常只持有投資數年的傳統私募股權公司相比，更能承受短期關稅和市場波動。
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