兩天飆逾100%！耀才證券今再暴漲逾20% 螞蟻為何溢價收購？港券商界將迎來大洗牌？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-29 12:05

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香港耀才證券金融 (01428-HK)昨日收漲 81% 後，今 (29) 日早盤續漲逾 20%，一度漲高至每股 6.96 港元，朝連 5 日漲勢邁進，因螞蟻集團旗下上海雲進以每股 3.28 港元收購耀才股東新長明控股持有的 50.55% 公司股份，有市場觀點認為，螞蟻集團此舉可能是想借殼上市，但多位分析人士認為可能性不高，也有人認為，港股今年以來表現活躍，螞蟻可能對擴張香港金融業務「情有獨鍾」。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博說：「螞蟻借殼耀才證券上市可能性不大，螞蟻集團體量較大，借殼耀才證券可行性不高，也難以達到股東的收益預期。」

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市場普遍認為，螞蟻集團此舉將重塑香港證券業競爭格局，並可能引發與騰訊系券商的「雙馬之爭」。螞蟻集團旗下上海雲進擬透過控股耀才證券，取得香港證券牌照，並深化財富管理版面。

耀才證券作為香港本地最大券商之一，憑藉 2009 年率先推出「零佣金」策略奠定產業地位，目前擁有 58.7 萬客戶，去年稅後獲利達 6.1 億港元，年增 9.7%，創辦人葉茂林素有「華資一哥」之稱，但面對產業競爭加劇與數位轉型壓力，此次出售被外界視為老牌券商在激烈市場環境下的策略選擇。

專家認為，螞蟻集團的收購邏輯在於技術互補與市場擴張。西部證券分析指出，耀才證券缺乏網路基因，而螞蟻集團可將其金融科技能力注入交易平台，提升系統效能並拓展年輕客群。此舉不僅鞏固耀才在港零售市場的優勢，也為螞蟻財富管理業務開啟跨國通道。

東吳證券認為，交易完成後雙方可在客戶資源、產品端形成協同，推動香港財富管理產業數位轉型。

值得注意的是，螞蟻集團近年​​來多次嘗試切入證券領域均未果。 2015 年計畫入股德邦證券最終流產，2017 年透過雲鋒金融申請合資券商牌照亦未獲批准。此次選擇收購成熟券商，被視為規避政策限制的迂迴策略。

目前，螞蟻集團已擁有支付、銀行、基金等執照，唯獨缺乏證券業務入口，此次控股耀才將使其突破中國與香港的協同限制，為後續開展港股通、美股打新等跨境業務提供牌照支援。

耀才證券與富途證券同為香港網路券商龍頭，兩者合計佔零售市場重要份額。螞蟻集團入局後，恐將靠支付寶的流量優勢與耀才的本地化網絡，對騰訊系券商形成挑戰。富途與富融銀行目前均獲騰訊投資，螞蟻集團則透過此次收購強化香港市場佈局，雙方競爭可能從 C 端用戶爭奪延伸至跨國金融服務領域。

專家指出，螞蟻集團早已在香港悄悄佈局。去年 4 月，螞蟻銀行 (香港) 獲增資 1 億美元，螞蟻數科海外總部落戶銅鑼灣，並深度參與香港金管局 Ensemble 項目，完成首單 RWA 跨境融資，而此次收購耀才證券，標誌著其「科技 + 金融」策略向證券領域延伸。依照規劃，螞蟻集團未來三年將在大灣區投入 10 億元技術研發，香港將作為國際金融樞紐成為關鍵支點。

儘管收購交易尚未完成，香港證監會的審批風險已引發市場關注。東吳證券提醒，跨國資本流動與資料合規將成主要障礙。

此外，耀才證券必須因應技術整合難題，其傳統交易平台能否適配螞蟻的數位化體系尚待觀察。

專家也說，螞蟻集團 63.7% 的生成式 AI 收入佔比顯示其技術變現壓力，證券業務有望成為新的成長領域，但短期內需平衡投入與獲利。對耀才而言，此次聯姻可能帶來雙重效應。一方面，螞蟻的技術賦能可望提升營運效率，拓展財富管理業務邊界。另一方面，創辦人葉茂林家族持股 51.14%，傳承問題與業務轉型壓力可能成為促成收購交易的重要誘因。