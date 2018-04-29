中石油(00857-HK)首季純利按年增78%

中石油(00857-HK)公布，按中國會計準則，截至今年3月底止，首季純利101.5億元(人民幣.下同)，按年增長78.1%，每股盈利0.06元。

期內實現營業額5426.54億元，按年增長9.9%；集團原油平均實現價格為63.22美元/桶，按年升23.1%。

勘探與生產業務優化勘探部署，夯實穩油增氣的資源基礎，加快天然氣產能建設，油氣生產平穩運行。海外業務抓住「一帶一路」發展機遇推動海外優質項目收購，與阿布紮比國家石油公司(ADNOC)簽署協議，獲得阿布紮比兩個海上油田區塊的權益。

2018年第一季度，集團生產原油213.7百萬桶，比上年同期下降1.4%；生產可銷售天然氣918.5十億立方英呎，比上年同期增長2.1%；實現油氣當量產量366.8百萬桶，與上年同期持平，其中國內油氣當量產量321.5百萬桶，與上年同期基本持平；海外油氣當量產量45.3百萬桶，比上年同期增長2.5%。

2018年第一季度，勘探與生產板塊堅持低成本戰略，大力推進開源節流降本增效，剔除匯率影響後，單位操作成本比上年同期下降3.7%；受油氣產品量價齊增等因素影響，勘探與生產板塊實現經營利潤97.41億元，比上年同期的19.16億元增加78.25億元。

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