比亞迪(01211-HK)首季少賺83% 第二季發盈警

比亞迪股份(01211-HK)公布，截至2018年03月31日第一季營業總收入247.37億元(人民幣.下同)，按年上升17.54%，惟在投資公平值有虧損下，純利1.02億元則按年減少83.09%；每股收益0.02元。

比亞迪指，由於期內開始執行新的金融工具準則，以及投資對象的股票公允價值下跌影響，期內公允價值變動錄損失1.86億元。

比亞迪預計，第二季盈利仍會受補貼減少影響。預計純利將按年大跌70.98%至82.59%。比亞迪解釋，預計公司新能源汽車業務在第二季將延續第一季度強勁的發展勢頭，銷量按年繼續保持高速增長，但受補貼退坡影響，包括電動大巴和新能源乘用車在內的新能源汽車業務的整體盈利，較去年同期相比有較大幅度的下降。傳統汽車業務方面，激烈的行業競爭仍較大程度地影響了該業務的盈利水準。手機部件及組裝業務方面，金屬部件業務繼續接獲全球領導品牌旗艦機型訂單，實現平穩發展，玻璃機殼業務實現對高端旗艦機型的出貨，且實現較大程度的規模化生產，共同推動了手機部件業務環比實現顯著增長。

上月底，比亞迪股份董事長兼總裁王傳福已表示，新能源補貼減少和新春因素，令毛利率處於低水平。

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