中遠海控(01919-HK)延期舉行股東週年大會

中遠海控(01919-HK)公布，由於董事會增加了擬提交公司股東大會審議的關於中遠海運港口有限公司(01199)採納股票期權計劃的議案，需要更多時間準備H股股東通函等相關資料，原定於2018年5月25日(星期五)下午二時正召開的應屆股東週年大會將延期至2018年6月8日(星期五)下午2時30分。公司股東週年大會舉行地點不變，仍為香港中環皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳。

股東週年大會通函，連同股東週年大會修訂通告及修訂代表委任表格將適時寄發予公司股東。公司原定於2018年4月25日(星期三)起至2018年5月25日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理公司H股股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，暫停辦理公司H股股份過戶登記手續期間將延長至2018年6月8日(星期五)。凡於2018年4月24日(星期二)下午4時30分名列公司股東名冊的股東均有權於出席股東週年大會，並於會上投票。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)