【港股解碼】麥迪森的漫漫轉型路：從紅酒到房地產再到區塊鏈

4月19日麥迪森控股（08057-HK）發佈公告，就收購深圳市三只小熊科技有限公司訂立不具法律約束力諒解備忘錄。總代價將不少於11億港元，以現金或發行價不多於1.8港元的代價股份償付，現金償付部分不會多於代價的20%。

麥迪森佈局區塊鏈

相關資料顯示，三只小熊成立於2015年，主要從事根據移動互聯網技術及區塊鏈技術銷售、開發手機應用程式及軟體產品，並積累了大量註冊用戶。三只小熊一直致力於將業務轉變為以區塊鏈技術為基礎的專屬平臺，平臺上不同產品的功能可以彼此相容。此外，由於註冊會員可在區塊鏈平臺上彼此分享資訊及互動，甚至透過使用同一的虛擬貨幣買賣三只小熊開發的虛擬產品，已建立虛擬社區。

聯繫4月3日麥迪森發佈的收購日本虛擬貨幣交易平臺BITPoint Japan（或日本政府發牌）20%股權之公告，麥迪森佈局區塊鏈的意圖已經逐步清晰。

遺憾的是資本市場雖有積極反應，但不能保持。4月3日麥迪森股價沖高回落，之後兩周時間股價一直在1.9港元上下波動；4月19日麥迪森股價再次上行並創歷史新高，但之後兩個交易日又連續回落。由此可見，市場大部分資金並不看好麥迪森的區塊鏈佈局，或者說處於謹慎觀望狀態。

麥迪森（08057-HK）股價走勢 圖源：通達信

股價先升後降，原因何在？

資本市場會有如此態度並不奇怪。從市場環境來說，麥迪森此時佈局區塊鏈技術有點遲；從麥迪森自身來說，做紅酒生意出身半途又摻和進房地產市場，做起轉型來並不容易。

先說時機，區塊鏈因瘋漲的比特幣價格在2017年大火，但很快就迎來了監管層的嚴厲管控。去年9月，央行等七部委發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，定性ICO為未經批准非法融資行為，直接結果是國內虛擬貨幣交易平臺全部關閉。

大半年過去，國內對於虛擬貨幣的態度仍然緊繃。在今年3月底召開的2018年全國貨幣金銀工作電視電話會議上，央行副行長範一飛提出應“展開對各類虛擬貨幣的整頓清理”。至於國際社會，本就對代幣持打擊態度的美歐俄等國不說，即使是之前已經初步認可的日本今年以來也逐步加強了對代幣的監管，多家機密貨幣交易所因難達整改要求而自願停業。

倘若麥迪森收購三只小熊及BITPoint Japan後，不ico也不做代幣交易，那就只有走開發區塊鏈產品這條路。但是目前資本雄厚如阿裏、騰訊都在做區塊鏈產品，麥迪森既無資金優勢也無人才優勢，想和阿裏、騰訊競爭難度不小。而且資本市場已經經歷過一輪區塊鏈產品破發，交過智商稅的投資者難免更加謹慎。

從麥迪森自身來說，2015年4月成立，做葡萄酒產品及其他酒精飲品之零售及批發起家。2017年8月之前名為“麥迪森酒業”，改名昭示著麥迪森開始了其多元化轉型之路。早在2017年7月，麥迪森酒業就先後認購眾安（00672-HK）股份和中國新城市（01321-HK）股份，兩家都是房地產公司。如果說認購眾安和中國新城市只是投資的話，收購BITPoint Japan的公告中明確指出“將成立合營公司”，三只小熊更是被整個收購。收購完成後，麥迪森免不了要直接參與區塊鏈業務的經營。從紅酒到區塊鏈，跨度不可謂不大！

麥迪森：有關訂立協議以收購(I)目標公司之20%股權；及(II)收購額外股權之期權及訂立合作協議之補充公告（部分） 圖源：港交所

一意多元化，助力業績提升

麥迪森之所以堅持多元化轉型，謀求業務擴張實現業績提升是主要目的。數據顯示，截止2017年9月30日，麥迪森實現收益1.25億港元、毛利0.3億港元，分別較2016年同期增長19.65%、42.61%！麥迪森多元化轉型的效果不可謂不明顯。

截止2017年12月31日止麥迪森9個月財報 圖源：港交所

雖然最終麥迪森錄得公司擁有人應占虧損1.46億港元，但有1.51億港元來自可交換債券之減值損失。在將可交換債券售出前，這部分損失只是數值而以。再者，區塊鏈技術大火後正逐漸買入技術應用階段，麥迪森若能抓住此次機會，實現業績的再次增長將只是時間長短的問題。

■ 作者｜熊思怡

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