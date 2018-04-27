在中國 如何像巴菲特股東一樣過周末？

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司每年一度的股東大會，是全球價值投資者最關注的盛事。每年有多達 5 萬人特意飛到美國中部小城奧馬哈，希望一睹巴菲特、芒格和比爾 · 蓋茲的容顏。

股東大會定在每年 5 月的第一個周末，但供股東們提前聯絡感情和「買買買」的活動從周五中午就開始了。今年 5 月 5 日（周六）將召開公司股東大會，5 月 6 日也安排了一些趣味活動。

無法到現場參會的人，或者非伯克希爾 A 類股和 B 類股股東的朋友，可能除了看看社交媒體上的熱鬧，轉發幾篇媒體的總結文章，便無事可做了，認為這又是一場「別人家」的 Party。

但今年不一樣了！華爾街見聞不僅會到現場「帶你飛」——直擊第 53 屆波克夏海瑟威股東大會值得記錄的每一個瞬間，還將用本文教會你，如何在千里之外、像巴菲特股東一樣過個難忘周末。

準備篇 · 周五預熱 + 購物日

波克夏海瑟威官方公布的 5 月 4 日（周五）行程包括：

11 am 到 6 pm，忘帶門票的股東憑藉截至今年 3 月第一周的持股憑證和有效證件領取入場券；

中午到 5 pm，在股東大會場地：Century Link 會議中心提供商品展銷會；

6 pm 到 9 pm，伯克希爾旗下珠寶店 Borsheims 為股東舉辦雞尾酒招待會。

如何拿到股東大會入場券？

你可以在每年 3 月第一周之前持有伯克希爾 A 類股（1 月 26 日曆史峰值 325915 美元）或 B 類股（2 月 1 日峰值 217.25 美元）至少一股，每位股東有四張門票。非股東也可直接從 eBay 的伯克希爾官方賬號購買，每年 3 月中旬起放票，5 美元兩張普通門票，僅收快遞費，售完為止。

股東喜歡買什麼？

Century Link 會展中心售賣伯克希爾旗下的各公司家鄉特產，懷着「朝聖」心態的人們大多喜歡買可口可樂、喜詩糖果、卡夫亨氏餅乾和 DQ 冰淇淋嘗一嘗。

據稱喜詩（See』s Candy）還有巴菲特「愛的記憶」，他去拜訪初戀女友家時送了喜詩巧克力。官方《遊客手冊》第二頁就是喜詩廣告：「當蓬鬆的蜂蜜棉花糖遇到溫暖的黃油香草焦糖會發生什麼？」…… 擦乾口水繼續看。

除了 Brooks 跑鞋、限量版伯克希爾 T 恤衫和內衣（對，你沒看錯）等消費類紀念品，會議中心內還有鐵路運輸企業 BNSF 的火車模型、鑽井平台製造商和飛機發動機製造商的台位。喜詩糖果曾擺放過貼有巴菲特名字的寫字檯供人拍照，還可以坐大巴去奧馬哈機場參觀私人飛機製造商奈特捷（NetJets）提供的實機展示，巴菲特的私人飛機就是這個牌子。

會展中心外的兩大購物勝地是博希姆珠寶店（Borsheims）和內布拉斯加家具賣場（Nebraska Furniture Mart），兩家當地零售店（包括堪薩斯州和得州分店）都會有至少為期一周的股東促銷活動。去年家具賣場 NFM 在這一周的銷售額高達 4460 萬美元，被巴菲特稱為「驚人的業績」。

今年博希姆珠寶店將推出 300 塊黃色的羊奶香皂，每塊售價 15 美元，印有巴菲特的名字，香皂系列取名「金塊」，意在趣味回應巴老本人不推崇將黃金作為長期持有資產。去年「股東大會周」銷量的兩成是鑽石，今年特意從以色列定製了一台刻字機，可在 1 到 5 克拉的散鑽上刻寫巴菲特簽名。最貴鑽石被稱為「豪華濃郁粉」，零售價 157 萬美元，股東折扣價 110 萬美元。

（上圖為一位女士 2015 年股東大會期間，試戴價值 230 萬美元的 50 克拉鎮店黃鑽）

「剁手」完畢後，傍晚時分可在博希姆珠寶店憑股東大會入場券參加雞尾酒會。要點是：早去、人擠、從衛星停車場坐大巴往返。一般人的體驗是：不為了去吃，純為了去聊。

周五模仿伯克希爾股東小貼士：

買一盒喜詩糖果（或任何品牌巧克力）送給自己或你愛的人；

邀請朋友外出聚餐、與陌生人拼桌暢聊、在家舉辦自帶便飯小聚會（美式 potluck）；

購買與巴菲特有關的書，例如巴菲特搭檔芒格寫的《窮查理寶典》。股東大會每年都與書蟲書店（The Bookworm）合作，不時有巴老簽名版的伯克希爾主題圖書銷售。

實戰篇 · 周六股東大會

股東大會當天自然是重頭戲，伯克希爾官方公布的 5 月 5 日（周六）行程如下：

7 am， Century Link 會議中心開門；

8:30 am，股東大會特製小短片放映；

9:15 am 到 3:30 pm，股東大會與問答環節

3:45 pm 到 4:30 pm，商業會晤時段

5:30 pm 到 8 pm，內布拉斯加家具賣場舉辦伯克希爾股東燒烤聚餐，可選擇 5 美元特惠套餐

巴菲特「鐵粉」參會必備戰術？

華爾街見聞去年曾總結過《巴菲特股東大會的另類占座經濟學》，據伯克希爾預計，每年能在會場內找到座位的股東，與排隊進入會場大門的人數比例不足 1:2。如果你不想到分流室全程盯着大屏幕，就要牢記「四字真經」：早起 + 跑位。

雖然會議中心的所有大門統一在早 7 點開放，但最晚的到場排隊時間是 6 點。不少「身經百戰」的股東選擇住在奧馬哈市郊的相對便宜酒店，有的乾脆不睡覺，一般 5 點時會場門口已經排起了長龍。奧馬哈還出現了替人排隊的創業公司，如果你想多睡兩小時的代價至少為 100 美元。

選擇在哪個門排隊也很關鍵。股東大會前一個月，各種「跑位秘訣」已浮出江湖。有人建議會展中心後門排隊相對較短，有人選擇正對着樓梯的那個門，有人建議別碰扶梯。還有投資類播客節目提供秘密地圖，內附一定能搶到又視野極佳的座位群，但必須先付費訂閱節目才能拿到。

占到了座位的人可以先去領免費的咖啡和甜甜圈做早餐，再到商品展示廳購物和大快朵頤。但一定不要錯過 8 點半開始的小電影，這是專屬於到場股東的福利，一年只內部播放一次。每年電影都會邀請當時最紅的好萊塢名人或電視劇明星出鏡，巴菲特本人也會參演，內容輕鬆幽默。

當然，看電影也別忘了跑位和提前占座，否則只能看到主會場和商品展廳大屏幕前黑壓壓的人頭。有美股研投類網站貼心建議，看電影最好「一魚多吃」，選擇在商品展廳的屏幕附近排隊抽籤提問，因為商品展廳的隊伍比主會場內要短。還有一個提示是：提前領取午餐券，別問為什麼。

今年股東大會的新變化？

今年很遺憾的是，伯克希爾取消了 2012 年起與巴菲特比賽扔報紙的活動，理由是排隊人太多，難免令落選者失望。在這個曾經的股東大會前慣例項目上，巴菲特和比爾 · 蓋茨會與 10 個人比誰將報紙扔得離假門廊更近，意在模仿巴老年少時的報童經歷，獲勝者將有 DQ 冰淇淋提供的小吃。

至於今年股東大會最熱門的話題是什麼，歡迎關注華爾街見聞接下來發布的前瞻文章。去年精彩瞬間，請點擊閱讀《巴菲特股東大會八大看點》和點擊閱讀《直擊 | 巴菲特 2017 年股東大會》。

周六模仿伯克希爾股東小貼士：

早起鍛煉身體；或者睡足了，晚上全程看股東大會直播需熬夜，精髓是體驗股東的興奮與疲累；

自學巴菲特的價值投資術，或關注華爾街見聞的深度解析文章；

台北時間晚 9 點 45 分，打開電腦登陸 https://finance.yahoo.com/brklivestream，雅虎財經將第三年直播伯克希爾股東大會，並提供中文實時翻譯。

收尾篇 · 周日奧馬哈一日游

股東大會結束後，如何度過一個充實的周末？伯克希爾幫你做了 5 月 6 日（周日）的規劃：

8 am 到 11 am，「投資你自己」（Invest in Yourself）5 公里跑步活動，巴菲特會打響發令槍；

9 am，博希姆珠寶店股東早午餐會（brunch），巴菲特和蓋茨通常 11 點到，與大家打乒乓球、玩橋牌、變魔術等；

中午到 10 pm，到 Gorat』s Steakhouse 吃牛排，巴菲特和芒格每年股東大會後的周日都會去吃晚餐。

為何要爭取參加早午餐會？

首先，這是大多數人採購巴菲特紀念品的最後時機，不少股東下午就要登機離開奧馬哈。其次，這是近距離接觸巴菲特和比爾 · 蓋茨的好機遇，股東大會現場他們常被記者和保鏢團團圍住，普通股東很難接近核心圈。橋牌頂級高手 Bob Hamman 和 Sharon Osberg 連續多年到場與股東競技，巴菲特非常欣賞的美籍華裔乒乓球女將邢延華（Ariel Hsing）也會提供現場表演。

還有哪些景點去逛逛？

美國海銀資本首席策略官、紐約金融論壇聯席創始人、三山宏觀對沖基金聯席創始人、華爾街見聞閱讀委員陳凱豐（見聞專欄地址），日前在微信公眾號撰文，介紹了奧馬哈其他著名景點。

例如，西部火車站改建的 Durham 博物館，內含巴菲特爺爺一百年前開小賣部的商店復製品；戰略空軍博物館，可以看到 B1 戰略轟炸機、SR71 黑鳥超高速偵察機和戰略導彈；被評為「全美最佳」的亨利多利動物園和水族館等。

奧馬哈還駐紮着一些非常優秀的美國公司總部。例如全球最大的民意調研機構蓋洛普（Gallup）、美國最大的信用卡數據處理公司 First Data、美國最大的鐵路公司 Union Pacific、美國最大的網路券商 TD Ameritrade、網上支付公司 PayPal 的數據中心，以及巴菲特癌症研究中心，和巴菲特的母校奧馬哈內布拉斯加大學等。這些機構和公司總部也會配合股東大會有一些活動。

三大「景點」不容錯過？

巴菲特「鐵粉」一定不能錯過的兩個地點是：伯克希爾公司總部 Kiewit 廣場，以及巴菲特唯一一套常住房產（地址是 5505 Farnam St, Omaha, NE 68132）。地圖上看，伯克希爾總部與巴菲特的家直線距離不到 2 英里（約合 3.2 公里），開車 5 分鐘就能從家到辦公室。

據澎湃新聞，這座老宅建於 1921 年，占地約 541.62 平米，內有 5 間卧室；車庫約 37.16 平米。巴菲特在 1958 年花費 3.15 萬美元買下，其後便一直居住於此。巴菲特曾表示，購買這座房子是一生中做過的第三大最佳投資，另外兩個是給兩任妻子購買的婚戒。

不過華爾街見聞發現，巴老的房子今年不幸貶值了。美國知名房地產資訊網站 Zillow 顯示，這所房子在 2017 年 10 月的估值接近 84 萬美元，算是五年內高點，目前估值接近 77 萬美元，過去 30 天內小幅貶值 0.2%，租金較穩定在 6000 美元 / 月。緊挨巴菲特住宅的房屋估值在 70 萬到 100 多萬美元，但再隔一個街區起的房價降至 20 到 40 萬美元區間，是典型的美國中產階層社區。

還有一處不容錯過的地點，自然是巴菲特最喜歡的當地牛排店 Gorat』s Steakhouse。據界面新聞，這家牛排館是奧馬哈市的傳統餐廳，從 1944 年起營業，提供牛排、義大利菜和其他當地人喜歡的食物。巴菲特曾對雅虎財經表示，自己會點 T 骨牛排，22 盎司的價格是 38 美元，是牛排館菜單上最昂貴的菜品。據稱，巴菲特還會要一份點綴有藍紋乳酪的沙拉，搭配一瓶櫻桃可樂。

周日模仿伯克希爾股東小貼士：

與家人和朋友外出郊遊，領會伯克希爾五千米跑活動的要旨：投資你自己；

關注華爾街見聞小編的實時遊客照，P 圖成自己與巴宅開心合影；

為媽媽訂購一束鮮花，不要忘記，巴菲特股東大會下一個周末就是母親節。

結束語

有美國價值投資發燒友撰文，詳細解釋了「不去巴菲特股東大會的十個理由」，例如已從巴老的年度致股東信和價值投資類書籍汲取了足夠養料、去參加的旅行和住宿費用太高、可以在家看雅虎財經直播和各類媒體總結文章等，比較發現，到現場參加股東大會的機會成本很大。

作為普通讀者、投資者或非伯克希爾的股東，每次股東大會不僅提供了向巴菲特學習價值投資、了解伯克希爾營運思路的機會，我們也可以參照官方日程表，像伯克希爾股東一樣在家過一個充實的周末。股東大會除了提供交流「賺錢經驗」的平台，更重要的還是一種不用出遠門便能獲取的理念：投資自己、投資身邊人，才是投資未來。

『新聞來源／華爾街見聞』