庫德洛：確認下周赴中國貿易談判 蘋果CEO對此「給出很多建議」

美國總統川普的首席經濟顧問、白宮全國經濟委員會主任庫德洛，周四在接受財經媒體 CNBC 採訪時確認，自己會隨同美國財長姆努欽率領的高級別代表團到訪中國。

他表示，所有與中國貿易爭端有關的話題都會被討論，他個人對下周與中國貿易談判「期待很高」（high hope），並點名蘋果 CEO 庫克為貿易對話給出很多建議。

庫克在周三（4 月 25 日）在白宮會面川普。據新銳媒體 Axios 稱，作為全球市值最高的上市企業 CEO，庫克在高科技行業十分具有話語權。此次他代表了整個行業與川普會面，意在緩和美中兩國之間持續發酵的貿易摩擦。今年 3 月，庫克在北京出席中國發展高層論壇 2018 年會時曾表示，他希望中國和美國可以解決彼此之間的貿易分歧。

庫德洛在今日採訪中表示，川普政府此次派出高級代表團赴中國談判貿易問題，將援引美國前總統雷根對前蘇聯的態度：要信任，但也要查證（Trust, but Verify）。申萬宏源宏觀研究認為，本次代表團中「除了大鷹派，就是小鷹派」，白宮對華強硬「三巨頭」一個都沒少。

4 月 24 日川普表示，近期將派出美國高級代表團，前往中國就中美貿易問題進行磋商。代表團成員為：財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤、國家經濟委員會主任庫德洛、以及白宮貿易顧問納瓦羅。據悉，美方代表團將於 5 月 3 日、4 日左右到訪北京，中美貿易談判正式開啟。

庫德洛表示，全球繁榮受惠於自由、開放的貿易系統，美國也在研究鋼鐵和鋁關稅的豁免事宜。不過，總統川普意在用有針對性的關稅來促成（對美國）更為公平的貿易。美國希望在中國科技和貿易方面取得進展，希望歐洲在談判鋼鐵關稅豁免時就汽車行業做出妥協。

『新聞來源／華爾街見聞』