〈美中貿易戰〉窮人悲哀 川普關稅造成的經濟痛若 將由中低收入美國人負擔

據美國《商業內幕》網站援引美國稅務基金會 (Tax Foundation) 的一項最新研究顯示，川普對進口鋼鋁產品和部分中國商品徵收關稅的計畫將損害美國經濟，導致 GDP 和工資下降 0.1%，長期而言將減少數萬個美國就業機會。

新浪財經報導，美國稅務基金會週四 (12 日) 發佈的一份針對川普關稅計畫的研究報告指出，分析發現，375 億美元的關稅將使 GDP 和工資下降 0.1%，而且從長遠來看，將減少相當於 7.9 萬個全職職位的就業機會，並使美國的稅負倒退。

該報告列舉了關稅最終會抑制經濟產出的幾種方式：

1．價格上漲：通過讓進口商品變得更貴或驅使人們購買更昂貴的美國產品，企業將看到成本上升，進而減少投資，以彌補更高的價格。這將刺激消費者的成本上升。

2．美元升值：雖然美元升值將抵消任何價格上漲，但也會使美國製造的產品在海外變得更加昂貴，並抑制出口倚重型企業的經濟活動。

美國稅務基金會的分析師表示，無論以何種方式，消費者和企業當中的經濟活動都將下降。經濟活動減少又意味著招聘減少，因為企業會減少對勞動力等方面的投資。這項研究顯示，從長遠來看，勞動力支出的下降將意味著創造的就業崗位將減少 7.9 萬個。

這項研究還發現，關稅造成的經濟痛苦大部分都將由中低收入的美國人負擔。這些關稅將使最底層 80% 納稅人的稅後收入減少 0.25%，使頂層 20% 納稅人的稅後收入減少 0.23%。