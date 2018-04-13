〈美中貿易戰〉商務部：中美未進行任何貿易談判 美方根本沒誠意

中國商務部昨 (12) 日證實中美未就貿易摩擦舉行談判，指摘美國沒誠意談判，並強調「中國不會在美國的脅迫下進行任何談判」，奉勸美國不要「一條道上走到黑」，敦促勿以單邊主義威脅中國，否則中國必定還擊。

香港《文匯報》報導，高峰透露，到目前為止，中美在經貿摩擦上沒有進行任何層級的談判，因「美方的行動，根本沒有表現出談判的誠意」。美方先是以 301 調查為由，公佈了 500 億美元的擬徵稅產品清單，然後又非常無理地提出增加 1000 億美元徵稅商品，這是典型的單邊主義、貿易保護主義。「在單方面的脅迫下，中方不可能進行任何談判。」

日前，中國在博鰲論壇提出的開放舉措引起國際關注，但被美媒解讀為中方是對標美方的指責作出的讓步。高峰對此表示，這種論調完全是在混淆視聽。中方宣佈的擴大開放重大舉措，是在準確判斷中國現階段發展水平的基礎上，為引領新時代中國更高水平的對外開放作出的重大戰略決策，是中國自身發展的需要，與中美經貿摩擦沒有任何關係。

高峰表示，希望美方有些人不要誤判形勢。中國的對外開放不會受到任何外部壓力的干擾。在創造更有吸引力的投資環境方面，商務部在上半年，將盡早完成修訂外商投資負面清單的工作。此外，將抓緊提出降稅的具體方案，爭取早日實施。「我們會按照自己既定的節奏、朝着自己確定的方向，堅定地走下去。」

美國提出要再對中國 1000 億美元加徵關稅引起外界廣泛關注。對此，高峰表示，中方已經按照底線思維的方式，做好了應對事態升級的充分準備，擬定了具體的綜合反制措施。中方的能力和信心是不容置疑的，我們會說到做到。他強調，我們奉勸美方，認清世界的大勢，不要「一條道上走到黑」，不要企圖用單邊主義和貿易保護主義的大棒脅迫中國。

對於美方指責的「中國製造 2025」計劃和關稅過高的問題。高峰回應， 一方面「中國製造 2025」以及相關的政策中，沒有任何強制外國企業轉讓技術的規定，不違反世貿組織的規則。另一方面，世貿成員關稅總水平也不盡相同。關稅結構反映的是各成員的發展階段、產業競爭力、貿易政策以及國際貿易談判結果等多方面的因素。要做到完全對等，既不合理也不合情，發達成員自己也沒有做到。

針對媒體報道歐盟、日本近日緊跟美國 301 調查的步伐，也先後向世貿組織遞交了文件，要求加入美國提起的針對中國知識產權的磋商請求。高峰表示，下一步，中方將根據世貿組織規則和爭端解決的程序，對個別世貿組織成員加入磋商的申請妥善處理。

香港《明報》報導，中國駐秘魯大使賈桂德、駐英國大使劉曉明亦炮轟美國總統川普，其中劉曉明在《衛報》撰文批評，川普政府把國內法凌駕於國際法之上，逼美國貿易伙伴讓步，中方不得已採取應對方案。

另據《華爾街日報》報導，反對對華關稅方案的美國商業聯盟成員已達 107 個，包括全美零售聯盟及證券行業協會等。該聯盟致信予眾議院籌款委員會，警告美國企業、工人、農民及消費者都會貿易影響，要求撤銷方案。