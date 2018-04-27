川普透露川金會預定6月中旬前 會面之地尚有五個選項

美國總統川普週四接受媒體訪問時表示，川金會舉行日期有 3 到 4 個選項，5 個召開地點仍在討論中。此外，他也透露中情局長龐畢歐在北韓和金正恩會面是個意外。美國總統川普 26 日接受《福斯和朋友》（Fox and Friends）專訪時，對於正在籌備中的川金會，他說與北韓領導人金正恩的峰會，預計在今年 6 月中旬以前召開，目前可能日期有 3 到 4 個選項，舉辦地點則有 5 個選擇，都在討論中。川普再次強調，其政府在處理北韓核武問題方面有很好的進展，這個問題不應該拖到現在，幾年前就應該解決了。



這次專訪中，主持人希望川普透露中情局局長龐畢歐 (Mike Pompe) 日前在北韓與金正恩見面的內幕，川普說龐畢歐和金正恩會面是個意外。「「龐畢歐原本沒有預計要與金正恩見面，那次秘密會議是龐畢歐到了北韓後才安排的。」



對於川金會的可能成果，川普告訴《福斯和朋友》主持人，「我可能當場很快地離席，也可能甚至不會舉行，任何人都無法預料。但是我現在可以告訴你們，他們 (北韓) 想要見面。」



川普說，金氏政權要「完全撤除核武器」，「我要的不是簽個協議，然後宣布成功達成任務，我要的是北韓必須徹底地摧毀他們的核武器，就這麼簡單。很多事情正在發生，我認為結果將是非常積極的，我希望對北韓、韓國以及日本來說，會是非常積極的結果。」



韓國總統文在寅及金正恩於韓國當地時間 27 日上午 10 點 30 分，在板門店韓方的和平之家舉行會談，這是韓朝領導人自 2007 年以來的首次峰會。



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