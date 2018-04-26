擠下台積電 友達Q1發明專利申請奪冠

智慧局公布今年第 1 季智慧財產權趨勢，在發明專利申請部分，友達 (2409-TW) 申請 133 件，年增 129%，睽違兩年後重回本國法人第一；聯發科 (2454-TW) 則以 100 件拿下第二名，常勝軍台積電 (2330-TW) 以 97 件落居第三名；值得注意的是，光陽工業首度進榜，位居第 10 名，年增 825%，為本外國法人發明申請前十大成長率最高的公司。

今年第 1 季三種專利申請總量 17674 件，年增 0.03%，其中發明專利 11420 件，年增 2%，已持續 5 季正成長，設計專利 1938 件，年增 5%，新型專利 4316 件，衰退 7%；商標註冊申請量 20210 件，年增 7%，為連續 6 季正成長，在近 1 年多以來，發明專利及商標申請都呈現穩定增長趨勢。

發明專利申請部分，本國人 4081 件，增加 9%，連續 6 季正成長；外國人 7339 件，由正轉負，年減 1%，外國人部分，以日本 3648 件最高，美國 1608 件次之 。

設計專利申請量 1938 件，年增 5%，終結連 3 季負成長趨勢，首季由負轉正，本國人 1049 件，外國人 889 件，分別增加 10%、1%，本國人成長率迅速。

本國法人在發明專利申請表現亮眼，發明專利申請當中，依申請人類型分類，企業申請 3013 件，大專院校 355 件，研究機構 126 件，較上年同期分別增加 10%、11%、17%，都有兩位數成長。

企業部分，友達申請 133 件，年增 129%；聯發科 100 件年增 20%、台積電 97 件年減 27%，分居二、三名；宏碁 78 件，年增 28%，位居第四名，鴻海 (2317-TW)70 件年減 10% 居第五；宏達電、工研院、和碩、中華電、光陽工業、緯創則分列六到十名。

大專院校部分，除清華大學較上年同期減少 43% 外，其餘學校皆有成長，尤以申請量居冠的交通大學申請 23 件，成長率達 130%；公私立學校申請分別為 229 件、126 件，占大專院校總申請量分別為 65%、35%，比例約為 2:1。

研究機構部分，工研院 (50 件) 件數最多，較上年同期成長 19%。前五大申請人除了中央研究院較上年同期減少外，其餘申請量皆增加，增幅為 19%~333%。

外國法人發明專利申請高通公司居冠，外國法人發明專利申請前五大，分別為高通 (335 件)、應材 (116 件)、東京威力 (100 件) 、富士軟片 (79 件) 、阿里巴巴 (76 件)，除了阿里巴巴件數驟減外，其餘公司都成長，以高通成長 133% 最多。另發明專利申請前十大，達半數 (6 家) 為日本籍公司，在台布局積極。

商標註冊申請量持續成長，連續 6 季正成長，第 1 季商標註冊申請案 20210 件，年增 7%，連續 6 季正成長。

本、外國人申請量皆成長，尤以外國人成長 22% 達新高，本國人申請量 14258 件，外國人 5952 件，分別增加 1%、22%，外國人申請成長顯著。

外國申請前五大國申請量皆正成長，外國人部分，以日本 (1177 件) 最高，其次依序為中國大陸 (1155 件)、美國 (1045 件)、南韓 (367 件)、香港 (320 件)，外國申請前五大國申請量多有兩位數的正成長，尤以日本成長 34% 最多。