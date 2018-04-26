〈報稅月將登場〉幫民眾省荷包 今年綜所稅申報有小確幸

財政部今 (26) 日舉行 2017 年度所得稅結算申報記者座談會，財政部表示，今年綜所稅結算申報配合物價指數上漲程度，調高免稅額、退職所得及課稅級距，民眾今 (2018) 年申報所得稅時，可以替自己省下一點荷包。

高雄國稅局局長洪吉山表示，今年報稅有不少小確幸，其中在扣除額部分，個人免稅額從 8.5 萬元調高為 8.8 萬元、滿 70 歲以上之個人或扶養直系親屬免稅額從 12.75 萬元調高至 13.2 萬元。

另退職所得部分，一次領取退職所得者，其計算方式有三，包括第一、領取總額在 18 萬元乘以退職服務年資之金額以下者，所得額為零；第二、超過 18 萬元乘以退職服務年資之金額，未達 36.2 萬元乘以退職服務年資之金額部分，以其半數為所得額；第三、超過 36.2 萬元乘以退職服務年資之金額部分，全數為所得額。

至於分期領取退職所得者，以全年領取總額，減除 78.1 萬元後之餘額為所得額。

而綜所稅課稅級距也有所調整，適用稅率 5% 的全年綜所淨額自 52 萬元提高至 54 萬元；適用稅率 12% 綜所淨額為超過 54 萬元至 121 萬元；適用稅率 20% 綜所淨額為超過 121 萬元至 242 萬元；適用稅率 30% 綜所淨額為超過 242 萬元至 453 萬元；適用稅率 40% 綜所淨額為超過 453 萬元至 1031 萬元；超過 1031 萬元稅率 45%。

此外，為了推動扣除額單據電子化作業，財政部指出，在 5 月申報綜所稅時，已提供捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息、身心障礙特別扣除額以及教育學費特別扣除額等 7 項扣除額資訊供查詢，只要持自然人憑證、金融憑證或申辦健保卡網路服務註冊，使用綜所稅電子試算申報軟體，就可以在網路上自行查調扣除額資料。

繳稅方式部分，財政部表示，除了具有延遲繳款功能的信用卡繳稅方式之外，另還有不受地點、時間限制的包括帳戶委託取款、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶轉帳納稅，或是透過行動支付繳稅綜所稅。最後，提醒民眾，愈早繳稅也能愈快退稅。