〈金管會開放純網銀〉王道銀強調具經營最佳條件 對不同業者合作持開放態度

金管會主委顧立雄 25 日舉行記者會宣布開放設立純網銀，其中開放家數以 2 家為限，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達 50% 以上。針對金管會純網銀開放條件，王道銀行表示，抱持正面且支持的態度，且強調王道銀具備經營純網銀的最佳條件，對不同業者的合作均持開放歡迎的態度。

王道銀為全台第一家原生數位銀行，即是以傳統銀行牌照運行網路銀行模式，過去一年來，已推出多樣線上金融服務，而針對主管機關希望純網銀能至少有一家以上銀行或金控持股過半，非金融業者必須與金融業者合資才能提出申請，對此王道銀行抱持正面且支持的態度。

王道銀認為，銀行肩負保管人民錢財之責，應具備高標準的內稽內控與風險管理制度，故網銀之運行若與既有金融業者合作，當可有效控管網路銀行的風險，達到雙贏。

此外，王道銀也強調，具備經營純網銀的最佳條件，不但具創新精神，更具非金融業者所缺乏的金融專業和風險控管能力，對不同業者的合作均持開放歡迎的態度，並樂見純網銀的開放能帶動更多優秀業者投入，讓台灣的數位金融環境更成熟與茁壯。

金管會主委顧立雄表示，開放純網銀的目的，是為了協助銀行因應數位化發展商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，而考量部分國銀因業務轉型或併購而消滅，國銀總體家數已微幅減少至目前 37 家，開放新設純網銀以 2 家為上限，適度管理市場競爭壓力。

純網銀最低實收資本額，採設立一般商業銀行相同標準為 100 億元，讓投資人加入市場前，審慎評估投資效益；業務範圍部分，純網銀業務範圍與一般商業銀行相同，一般商業銀行於網路可辦理的業務，純網銀也可辦理。

另純網銀的申請資格，發起人中至少有一家銀行或金融控股公司，且銀行或金控持股比率應達 50% 以上，或承諾於一定期間內達成，以確保純網銀具金融專業能力。