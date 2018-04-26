〈友達法說〉Q2訂單掌握及信心度高 彭双浪：做好迎接Q3旺季準備

友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長彭双浪指出，今年供需相對平衡，第 1 季有點冷，主因去年及大陸春節銷售不如預期，導致市場上庫存調整時間拉長，但市場需求還算健康，第 2 季客戶庫存水準回到健康水平，對訂單掌握及信心度相當高，已做好迎接第 3 季旺季準備。

彭双浪表示，第 1 季是傳統淡季，加上春節及歲修工作天數少，還有面板價格下跌及匯率影響，營收季減 7.7%，但產能還是滿載，本業獲利達到預期，表現相對好，現在資產債比相對健康，淨負債比 4.8% 也在相對低點。

針對第 2 季展望，友達預估，第 2 季大尺寸出貨量下滑 5% 以內，ASP 持平或小幅下滑；中小尺寸出貨季減 5% 以內，第 2 季產能稼動率維持高水位。

總經理蔡國新指出，今年面板整體供需平穩健康，由於品牌廠去年整機銷售不如預期，今年運動賽事及上半年促銷活動將加速調整庫存，第 1 季是新品上市，各廠將為下半年旺季備貨做準備，預估今年大尺寸趨勢不變，應用面需求穩定下，整體面板需求面積增幅 6-8%。

供應面部分，今年全球新產能持續擴充，但新世代產線需要較長學習曲線，不過既有產線在產品升級、改善良率及生產效率提升下，具有產線優勢，而新世代產線的有效產能還有待進一步觀察。