〈瑞儀法說〉淡季+匯損衝擊 瑞儀Q1 EPS 0.31元

瑞儀 (6176-TW) 今 (26) 日召開法人說明會，公布第 1 季合併營收 112.19 億元，季減 24%，年減 9.3%，受營運淡季及匯兌損失影響，稅後純益 1.45 億元，季減 81.7%，年減 79.9%，每股純益 0.31 元。

瑞儀首季營業毛利 14 億元，毛利率 12.45%，季減 1.66 個百分點，年減 2.11 個百分點，營業利益 6.61 億元，營益率 5.9%，季減 2.75 個百分點，年減 3.53 個百分點，由於去年第 1 季手機比較基期偏高，加上匯損影響每股純益近 1 元，侵蝕首季獲利。

瑞儀去年合併營收 544 億元，年增 18%，稅後純益 30.55 億元，每股純益 6.57 元，董事會通過預計每股擬配發現金股利 4.8 元，配息率約 73%%，以今 (26) 日收盤價 66.2 元計算，現金殖利率為 7.25%。

瑞儀表示，OLED 面板應用在小尺寸產品去年下半年開始量產出貨，先前法人認為，瑞儀主要客戶推首款採用 OLED 面板智慧型手機，對業績影響很大，但事實上智慧型手機銷售額，佔整體營收比重並不高。

瑞儀強調，OLED 面板推出以來，受良率及成本過高等因素影響，銷售與供貨狀況不如市場預期，因此 OLED 面板對 LCD 面板的衝擊，沒有當初預期的嚴重；預估今年在 LCD 新應用持續推出下，OLED 未來對瑞儀的影響將降到最低。

瑞儀表示，去年度合併營收年增約 18%，營收成長來自比重較高的平板電腦、筆記型電腦及液晶螢幕，分別都有 2 成以上成長率，主要客戶推出平價平板電腦，出貨量與營業額大幅增加；另外，電視新增客戶訂單也成長，同時應用於車載、智慧音箱新產品推出，推升營收成長。