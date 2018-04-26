〈旺宏法說〉Q2價格預期持穩 下半年NOR Flash展望更好

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開線上法說，展望第 2 季，旺宏董事長吳敏求表示，往年第 2 季為全年最淡的季度，預期今年也是如此，但價格持穩下，營收可能僅微幅下滑，他也預期，下半年 NOR Flash 展望會更佳，而 SLC NAND Flash 今年將持續供不應求，市況展望樂觀。

展望第 2 季，吳敏求表示，上半年為傳統營運淡季，第 2 季為整年最淡的季度，預期今年也是如此，其中，ROM 將是表現相對較弱的產品線，不過，預期若在價格持穩下，第 2 季整體營收僅會微幅下滑。

從 NOR Flash 表現來看，吳敏求指出，由於中國今年開出新產能，在低容量與低品質產品市場面臨很大的競爭，因此轉而專注高品質與高容量產品，雖然出貨量減少，但總容量卻增加，未來將更專注高容量產品，預期下半年展望將會更好，其中，主要成長動能可望來自汽車領域產品應用。

NAND Flash 產品方面，吳敏求指出，第 1 季 SLC NAND Flash 出貨量減少但價格上揚，預期今年將持續供不應求，產品價格可望穩定成長，市況展望樂觀，將成為今年營運主要成長動能之一。

對於 19 奈米 SLC NAND Flash 產品，吳敏求表示，該產品預計明年初量產，屆時可望以 19 奈米取代 36 奈米產品，將 36 奈米作為高品質應用，19 奈米則用於消費性電子產品。

談及今年資本支出規劃，吳敏求表示，今年第 1 季資本支出 15 億元，預計全年為 58 億元，將全力投入高階製程，將 12 吋廠的 2 萬片產能做最有效運用，以利潤導向為優先，目前暫時沒有擴產計畫。

此外，為因應下半年旺季需求，旺宏今年第 1 季存貨金額達 112.28 億元，對此，吳敏求說，預期第 2 季庫存水位將持續上升，而存貨分佈比例中，高達 8 成存貨與任天堂有關。