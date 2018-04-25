國壽擬再斥17億元增資印尼Mayapada 維持4成股權

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日舉行重大訊息說明記者會宣布，子公司國泰人壽董事會決議增資印尼 Bank Mayapada 股權至 40%，預計投注金額約 0.8 兆盧比 (約 0.6 億美元、折合新台幣約 17 億元)。

國泰人壽是在 2015 年 1 月宣布投資 Bank Mayapada，分兩階段取得 40% 股權，是第二大股東，可派任二席董事、一席監察人。

由於印尼 Bank Mayapada 銀行因應印尼經濟發展、當地持續業務擴張，幾乎年年都有增資的需求，國壽為維持股權也參與增資，自 2015 年開始已歷經三次增資，今天下午宣布第四次增資。

國壽副總林士喬表示，印尼 Bank Mayapada 銀行預計今年下半年辦理現金增資，為配合國泰金東南亞策略布局，以及避免稀釋持有股權比例，參與本次現增，購買相當於 40% 之增資股權，挹注金額最多 0.8 兆盧比 (約 0.6 億美元、折合新台幣約 17 億元)。

林士喬進一步表示，由於印尼為國泰人壽的關係人，需經國泰人壽與金控董事會通過，並需經經濟部投審會核准後才可投資。加上因該行增資需經印尼主管機關核可，所以增資條件可能有所變動。

國泰人壽自 2015 年投資 Mayapada 後，經歷四次增資，前三次的增資金額分別為新台幣 3.7 億元、新台幣 9.5 億元和新台幣 9.1 億元。