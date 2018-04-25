〈大宇資研發佈局〉鑑於前次破局經驗 大宇資：與中手遊協議中包含毀約條款

在先前與中國昆侖萬維集團增資協議破局後，大宇資 (6111-TW) 今 (25) 日宣布，旗下子公司北京軟星將由中國手遊營運商中手遊集團戰略性增資新台幣 10 億元，有了前次經驗，這次雙方協議中還包括毀約條款，在簽訂協議 7 個月內須完成交割條件，並在簽約時繳交保證金，滿足交割條件的 30 天內，增資款項須入帳。

大宇資去年 11 月宣布，中國昆侖萬維集團將增資旗下子公司北京軟星，但該集團未能在期限內完成交割，為避免合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談可能性，董事會今年 4 月 16 日才決議自動解除與其增資協議。

當時，大宇資表示，與昆侖萬維的增資合作協議終止後將另尋其他投資者，時隔不到兩周時間，大宇資便宣布由中手遊集團戰略性增資新台幣 10 億元，其將取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%。

大宇資說明，此次增資協議是在解除與昆侖萬維集團的協議後，才開始洽談，與該集團合作破局的消息傳出後，許多投資者主動尋求結盟，但大宇資不願透露確切的洽談商家數。

不過，有了昆侖萬維未能在期限內完成交割的經驗，大宇資強調，這次與中手遊集團的協議特別嚴格，雙方協議中還包括相關毀約條款，在簽訂協議 7 個月內須完成交割條件，並在簽約時繳交保證金，滿足交割條件的 30 天內，增資款項須入帳。