商店街APP攜小七推創新服務 交易量可望增逾1成

網購平台商店街 (4965-TW) 旗下個人賣場在第 1 季交易金額創新高後，今 (25) 日宣布系統新增「我的兌獎專區」功能，首波上線與 7-ELEVEN i 禮贈合作，期藉與超商龍頭合作，推廣個人賣場 APP 新功能，可再帶動消費者至個人賣場選購商品和超取至少成長 10%。

商店街今年以來快速拉高免運費補貼門檻，避免不斷陷入流血搶客戰，希望在成功建立起穩定的消費流後，透過多元服務留住消費者。

商店街個人賣場營運長黃淑琳說明，據銷售數據發現 APP 多數使用者都是使用超商取貨服務，因此，新上線的兌獎功能首波選擇與 7-ELEVEN 合作，藉此開展個人賣場消費者 O2O(線上結合線下) 的創新服務，用戶端利用行動載具出示 APP 內的兌獎獎項條碼，即可兌換相關贈品或 7-ELEVEN 購物金。

商店街強調未來也將陸續增加不同類別的禮贈品合作廠商，讓此兌獎服務更多元。

以個人賣場目前推出的母親節活動為例，當中的 7-ELEVEN 早鳥取件成功，抽總金額 50 萬購物金 (共 1 萬組，每組 50 元) 活動，後續得獎的消費者可透過個人賣場 APP 中我的兌獎專區，出示中獎 i 禮贈條碼，於付款時直接折抵購買商品。