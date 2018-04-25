〈鉅亨觀點〉美元上漲只因殖利率走高？軋空也是一大關鍵

週三 (25 日) 午盤，美元指數再度出現攻高，截至週三 (25 日) 下午 16 時 30 分許，美元指數已突破 91 整數大關，暫報 91.06 點，續寫三個月來新高。

美元指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

由於週二 (24 日) 美債殖利率收盤正式突破了 3% 的整數關口，在美債殖利率與其他國家利差擴大的刺激之下，市場資金正繼續回流追逐美元資產。

而隨著國際油價走揚、刺激債市通膨預期上升，市場對於聯準會 (Fed) 加速升息的預期也同步走高，這即是美債殖利率向上攻高的一大因素。

如下圖所示，此前市場預期 Fed 六月升息機率僅 79%，但是週二 (24 日) CME 聯邦基金利率期貨顯示，Fed 六月升息機率已快速攀升至 90.6%，顯示市場認為 Fed 六月升息已是板上釘釘。

據 CME 聯邦基金利率期貨預測，Fed 六月升息機率為 90.6% 圖片來源：CME

但美元指數的漲勢繼續擴大，除了美債殖利率走揚是重要的拉升動能之外，近日美元空單開始出現顯著的軋空壓力，也是成為美元指數上漲的重要推力。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 4 月 17 日為止的當週，非商業性 (投機性) 部位的美元淨空單規模進一步升至 281.8 億美元，前一週則為 272.1 億美元；同時歐元淨多單更是增至歷史新高的 151,476 口。

CFTC 美元多空單部位 圖片來源：Countingpips.com

從 CFTC 美元淨空單部位龐大、美元指數又出現上漲的市況來看，美元的空頭壓力正在快速升高，因為在淨空單部位高漲的狀況下，放空美元的成本將會是相當昂貴，隨著空單持續回補，美元的漲勢在短線上，估計還將持續一段時間。

本週四 (26 日) 歐洲央行 (ECB) 亦將召開四月份利率會議，目前市場預期，歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 將可能對貨幣政策前景，作出溫和且謹慎的前瞻指引，巴克萊銀行 (Barclays) 即認為，歐元短期仍有下跌空間。