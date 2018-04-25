〈每日外資外匯觀點〉美銀美林「認錯」 平倉英鎊多單 

AmpGFX：本周歐央行會議後 歐元重演跌勢

Amplifying 全球外匯資本有限公司創辦人 Greg Gibbs 表示，美國經濟保持強勁趨勢，總體超過預期，而歐元區經濟已經失去動力，近幾個月來一直低於預期。

歐洲央行表示，1 月以來一直監測歐元走勢，證據顯示，歐元的強勢確實導致經濟增長放緩，對歐洲央行來說是一個問題。

歐元在歐洲央行最近四次會議之後下跌，Gibbs 預期本周可能也將出現這種情形。

歐元兌美元關注歐洲央行會議。

豐業銀行：日元 Q1 避險情緒持續平倉

除紐元外，日元近期走勢疲軟表現不佳，在美元走強下，所有 G10 貨幣均再創 2 月中旬以來的新低。

美債長短期殖利率利差正在擴大到 10 年來的新高，而風險反轉意味著保護日元走強的溢價持續下滑。”

豐業銀行指出，日本國內的經濟發展受到限制，地緣政治風險的轉變使得日元在第 1 季因避險情緒升高的買盤持續平倉。

尤其美元兌日元和歐元兌日元已獲得很好的支撐，從技術面來看，還有加速上漲的動力。

美元兌日元持續挺進 109。

美銀美林「認錯」 平倉英鎊多單

英鎊兌美元近 1 周來，跌幅重達 1.58%，美銀美林宣布「認錯」，坦承之前推薦的 4 月看漲英鎊的交易錯誤，儘管看好英鎊長期走高的趨勢不變 ，但預期短期將回檔整理，並已將先前的多單進行平倉。

目前市場對英國央行 5 月升息的預期已跌破 50%，但荷蘭合作銀行分析師 Chris Turner 仍預期 5 月升息不變 ，而且一旦升息，英鎊將可獲提振反轉向上。

Maybank 認為，脫歐的不確定延遲了英國央行升息的速度，但從技術面來看，日線動能轉至溫和看跌，預期短線英鎊走軟，目前支撐先看 1.3960。