10年期美債殖利率突破3%： 真突破還是假試探？

10 年期美債殖利率終於在周二來到了 3%，雖然只是短暫觸及。

3% 的水平一直牽動著市場神經。多數分析觀點認為，突破 3% 之後下一個目標水平在 3.25%。

加拿大蒙特利爾銀行（BMO）的 Ian Lyngen 和 Aaron Kohli 指出，3% 突破後，接下來有兩件事情要關注。

是突破還是探底？

為什麼 3% 的殖利率很重要？

突破還是探底？

對於第一個問題，3% 究竟是殖利率向上的突破，還是殖利率到頭了的表現？兩位分析師提到，需要關注本周收盤的殖利率表現。

昨天美債顯現出來的是開盤短暫觸及 3%，此後小幅回落全天持穩。反而是美股和外匯市場對 3% 的反應更大。所以，BMO 認為，殖利率本周最終出現反轉下跌，與持續走高的假設「一樣有建設性」。

周三，美債殖利率進一步走高，突破 3.01%。

3% 的意義

市場多將 3% 視作美債牛市結束的「紅線」。此前的分析觀點多數認為，10 年期美債殖利率一旦突破 3%，殖利率接下來會一路走高，美股也有可能承壓。

在美債殖利率走高的帶動下，美元已經連續走強數日，美元 / 日元回到 109 上方，歐元 / 美元跌至 1.22 附近，美元對澳元、紐元、加元、瑞士法郎、英鎊等均創下階段新高。

但 BMO 兩位分析師指出，3% 這個水平本身並不重要。「2.99% 也好，3.01% 也好，和 3% 的差別都不大——不過就是兩個基點的事情。市場拋售的信號才是關鍵。」

一個看跌的突破暗示殖利率還會更高，…… 消費者會以抵押貸款利率的形式，持續面臨借貸成本的上升。而對於一個消費占據約 70% 的經濟來說，這是一件令人不安的事情。

對於 3% 的信號意義，花旗也提出了不同的看法。花旗認為，按月線來看，3.05% 才上有一個強有力的阻力位，也就是 10 年期美債殖利率要升破 3.05%，才能突破長期趨勢。3.05% 一旦達到，會有「大大大大大大大的突破」。

3.05% 不但是 2014 年 1 月的盤中高位，也是（下降）通道的頂點，和一個大型雙底的頸線部位。

至於 10 年期美債下一步的殖利率動向，「新債王」Gundlach 此前提到，10 年期美債殖利率突破 2.63%（1 月 19 日）以後，很快會突破 3%（4 月 24 日），甚至能在 2018 年達到 3.25%。3.25% 也是目前許多分析師預計的下一個目標水平。

『新聞來源／華爾街見聞』