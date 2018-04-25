燒錢投入原創內容 Netflix發行垃圾債集資19億美元

全球最大的影音串流平台 Netflix 再次發行「垃圾」債券，透過發行 10.5 年期的債券，殖利率 5.875%，成功集資 19 億美元，該公司投入許多資金於原創內容製作，籌得的資金將用於營運用途，以及支撐龐大的支出計畫。

Netflix(NFLX-US) 為美股佼佼者「FANG」的領導者，在上週公佈第 1 季財報後，因訂閱用戶大增 740 萬，股價飆升至新高每股 334.52 美元，但 24 日收盤價格下滑至 307.02 美元，主因為該公司龐大發債計畫。穆迪和標普對 Netflix 的信貸評級分別為 Ba3 與 B+。

Netflix 股價日線走勢圖

從債權人的角度來看，為了保有領先者的地位，Netflix 正在以極快的速度燃燒現金，以支持原創內節目製作，但競爭者來勢洶洶，例如資金充沛的亞馬遜或 Hulu，以及迪士尼、21 世紀福斯、時代華納等。

據高收益研究公司 KDP Investment Advisors 估計，Netflix 的 2018 年自由現金流將為負 23.9 億美元，高於 2017 年的負 20.2 億美元，2017 年底的總負債為 65 億美元。

美國萬通保險的副投資長 Cliff Noreen 認為，Netflix 應該利用其高股價的優勢，發行新的股票而不是債券，他指出，Netflix 是一個很好的公司，有著很好的成長故事，他們是市場中估值最高的公司之一，從本益比 (P/E) 角度和企業價值倍數 (EV/EBITA) 來看都是。

然而，Netflix 選擇強勁的高收益債券市場，Noreen 指出，流入垃圾債的資金，高過於目前垃圾債的供應，這使得信用利差縮至 2007 年以來，最小的水平，為 Netflix 進入債券市場好的時機，因為所需殖利率較低，但這對股東來說是好事，不是對於購債的買家。

信用利差 (credit spread) 為兩種信用風險不同債券之間的殖利率利差。

傳統觀點認為，10 年期美債殖利率攀升，將使風險資產重新定價，其中包括股票和投機性債券，但至少到目前為止，這些事情都還沒有發生，Netflix 仍然可藉由較便宜的借貸成本來籌集資金。

總結來說，僅管利率上升使得美國的借貸成本上揚，但在企業債市場，借貸成本還是相對便宜，包含信貸評級為垃圾等級的公司。