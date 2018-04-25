監管部門曝光20起典型虛假違法廣告案件 今日頭條等上榜

國家市場監督管理總局25日公布2018年第一批典型虛假違法廣告案件。其中，今日頭條APP因發布多條未取得醫療廣告審查證明的醫療廣告。被工商部門責令停止發布相關廣告，沒收廣告費23萬餘元，罰款70餘萬元。

具體内容如下：

1.湖南長沙絕味食品營銷有限公司發布違法廣告案

當事人利用互聯網發布的2017年雙“十一”促銷活動廣告的文字及圖片内容低俗媚俗，含有不尊重女性及性暗示内容，違背社會良好風尚，違反了《廣告法》第九條的規定。2017年12月，長沙市工商局作出行政處罰，罰款60萬元。

2.北京字節跳動科技有限公司發布違法廣告案

當事人運營“今日頭條”手機端應用程序。自2016年6月起，當事人通過“今日頭條”手機端應用程序發布多條未取得醫療廣告審查證明的醫療廣告，違反了《廣告法》第四十六條的規定，構成未經審查發布醫療廣告的違法行為。2018年3月，北京市工商行政管理局海澱分局作出行政處罰，責令停止發布上述内容違法廣告，沒收廣告費共計235971.6元，罰款707914.8元。

3.河北石家莊積水醫療科技(中國)有限公司發布虛假違法廣告案

當事人自行設計制作介紹該公司産品 INSEPACK(英派康)采血管的廣告宣傳手冊,并委托石家莊分公司進行宣傳和發布。廣告中含有“英派康采血管采用日本進口pet原材料”内容與客觀實際不符，違反了《廣告法》第十六條、第二十八條規定。2017年11月，石家莊長安區市場監管局作出行政處罰，責令當事人停止違法廣告行為，消除影響,罰款100萬元。

4.河北秦皇島蕾迪商貿有限公司發布違法廣告案

當事人通過向公衆發放宣傳折頁的方式，發布宣傳普通食品的廣告，含有對肺氣腫、糖尿病、氣管炎有較好療效等涉及疾病治療功能内容，違反了《廣告法》第十七條規定。2017年10月，長春市工商局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，在相應範圍内消除影響， 罰款40萬元。

5.吉林四平綜合廣播電台發布違法廣告案

當事人在發布的保健品廣告中宣稱，“所有病痛都可以治療，不是藥，勝似藥，沒有副作用，嬰兒、婦女都可以使用，治療飛蚊症、老花眼、腳氣、腳幹、痔瘡等疾病”等内容，違反了《廣告法》第十七條的規定。2018年1月，四平市工商局作出行政處罰，沒收當事人廣告費7萬元，罰款14萬元，共計21萬元。

6.上海秀弛實業有限公司發布虛假廣告案

當事人分别發布印刷品和戶外廣告，廣告含有“奢裝”交房内容，而實際是以毛坯方式交房，該廣告欺騙、誤導消費者，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2018年2月，上海市浦東新區市場監管局作出行政處罰，罰款85.4萬元。

7. 上海傑康諾生物科技有限公司發布虛假違法廣告案

當事人利用互聯網、宣傳單等方式發布多則廣告，對其銷售的保健食品、普通食品、化妝品進行廣告宣傳，其中非藥品宣傳涉及疾病治療功能、使用與藥品相混淆的用語、虛假宣傳、普通食品宣傳保健功效等，違反《廣告法》第十七條、第十八條、第二十八條的規定。2018年1月，上海市浦東新區市場監督管理局作出行政處罰，罰款75.87萬元。

8. 上海心知元電子商務有限公司發布虛假廣告案

當事人利用互聯網上的互動百科詞條進行宣傳，虛構《抗衰老聖典》中相關内容，冒充“百齡堂鹽藻蝦青素”“百齡堂鹽藻”具有臨床醫學功效;利用自有網站虛構科研機構和科研數據成果，冒充“百齡堂極藻5S”對疾病治療有效，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2017年11月21日，上海市靜安區市場監督管理局作出行政處罰，罰款30.32萬元。

9. 浙江甯波市象山坤宏置業有限公司發布虛假廣告案

當事人在廣告宣傳中含有誤導購房對象對原規劃設計進行拓展建設增加使用面積的内容，對客戶購買意向有實質性影響，嚴重誤導消費者，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2018年1月，甯波市象山縣市場監督管理部門作出行政處罰，責令當事人停止發布虛假廣告，在相應範圍内消除影響，罰款80萬元。

10. 安徽志鹄信息科技有限公司發布違法廣告案

當事人通過自行開發的“券媽媽”網站及手機APP軟件發布互聯網金融廣告，其中含有“收益率達14%以上”等對未來收益作保證性承諾的内容，違反了《廣告法》第二十五條的規定。2017年8月，合肥市蜀山區市場監管局作出行政處罰，責令當事人在相應範圍内消除影響，罰款30萬元。

11. 安徽合肥正大中西醫結合醫院發布虛假違法醫療廣告案

當事人通過其官網發布醫療廣告，含有“3分消炎、10分滅菌、不複發”、“治療不孕不育成功率達98%”等保證功效的内容。以及在未取得合肥市經開區婦女聯合會等單位授權的情況下，利用婦聯及合肥論壇等多家媒體的名義，假借公益活動宣傳，誤導患者就醫，違反了《廣告法》第十六條、第二十八條等規定。2018年1月，合肥市工商局作出行政處罰，責令當事人停止發布虛假違法廣告，在相應範圍内消除影響，并罰款人民币20萬元。

12. 福建平潭海峽如意城開發建設有限公司發布虛假廣告案

當事人發布房地産廣告時，將卧室及陽台标注為不計建築面積，宣傳為贈送的面積，屬于可改造的空間等内容，對客戶購買意向有實質性影響，嚴重誤導消費者，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2017年12月，平潭綜合實驗區市場監管局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，在相應範圍内消除影響，罰款80萬元。

13. 湖北武漢東方肝泰醫院有限公司發布虛假廣告案

當事人通過互聯網、電視台、期刊雜志等媒體發布虛假違法廣告，使用國家機關名義虛構杜撰不存在的活動，虛構醫療機構和獲獎證書，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2017年10月，武漢經濟技術開發區工商局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告、在相應範圍内消除影響，并處罰款314.05萬元。

14. 湖南日出東方科技有限公司發布虛假違法廣告案

當事人在發布的招商廣告中暗示對獲得的預期回報作出保證，在推薦客戶辦理加油卡業務宣傳單中使用“中石化”、“中石油”注冊商标，引起客戶誤解，違反了《廣告法》第二十五條、第二十八條規定。2017年12月，長沙市工商局開福分局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，罰款65萬元。

15. 廣東廣播電視台發布違法廣告案

當事人利用廣東衛視發布的“唐大夫遠紅外貼”、“命門老膏方”、“活性多肽口服液”、“硒酸酯多糖”等廣告，違反了《廣告法》第四十六條的規定。2018年1月，廣東省工商局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，沒收廣告費用4200元，并處罰款600000元，合計60.42萬元。

16. 廣東佛山鉑晟置業有限公司發布虛假廣告案

當事人發布的房地産廣告含有誇大商品房容積率、建築密度等内容，誤導消費者，損害消費者合法權益。當事人發布的上述廣告，違反了《廣告法》第二十八條的規定。 2018年3月，佛山市禅城區市場監督管理局作出行政處罰，責令當事人停止發布虛假廣告，在相應範圍内消除影響，罰款30萬元。

17. 深圳普銀區塊鏈集團有限公司發布違法廣告案

當事人發布的招商投資廣告中含有“普洱币的創世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資産”等不實内容，同時利用網站發布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規定。2017年11月，深圳市市場稽查局作出行政處罰，責令當事人停止發布違法廣告，在相應範圍内消除影響，并處罰款合計120萬元。

18.中國郵政集團公司重慶市酉陽縣分公司發布虛假廣告案

當事人發布宣傳其存款金融服務的廣告中含有“算都不用算，郵政存錢最劃算”、“比一比，算一算，還是郵政存錢更劃算”等内容。經查，當事人的個人存款利率與其宣傳内容不符，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2017年6月，重慶市酉陽縣工商局作出行政處罰，罰款17.4萬元。

19. 海南三亞旭陽旅行社有限公司發布虛假違法廣告案

當事人在愛訂不訂網絡平台上發布旅遊服務促銷廣告，廣告宣傳的促銷服務内容與客觀實際情況不相符合，當事人以虛假或者引人誤解的内容欺騙、誤導消費者，違反了《廣告法》第二十八條的規定。2017年12月，海南省三亞市工商局作出行政處罰， 罰款50萬元。

20. 青海西甯長海醫院發布醫療違法廣告案

當事人于2017年7月，未經審查批準制作發布“看婦科做人流還到長海醫院”醫療廣告，違反了《廣告法》第四十六條的規定。2017年11月，西甯市市場監督管理局作出行政處罰，罰款15萬元。

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