周松崗離別贈言：中國要世界級金融中心 香港有其角色

港交所(00388-HK)主席周松崗，4月25日於港交所周年大會後，正式退任。他寄語香港，中國即將成為全球最大經濟體，需要有世界級的金融中心相配合，香港有其角色扮演，前景一片明朗！

回顧過去6年在港交所的工作，他表示很榮幸參與了港交所工作，既活躍又忙碌，並為香港金融市場推進三項重要建設，包括與中國金融市場互聯互通，先後實施了滬港通、深港通和債券通，提升了香港金融市場地位；並收購了倫敦商品交易所，讓香港拓展至商品期貨市場，將香港由一個本地市場，提升至國際性多資產類別交易所；以至剛於24日公佈的新上市規則，讓生物科技企業、同股不同權企業，以及大中華和國際企業也能到香港作第二上市。這些重大改變才剛開始。

雖然港交所曾經喪失了阿里巴巴這巨企，他期望通上市規則改革後，可以吸引更多創新新經濟公司來港上市，迎來十個像阿里巴巴這樣的企業。

周松崗又指出，中國將於未來20-30年晉升為全球最大經濟體，這需要有兩大因素配合，包括人民幣國際化，以及如紐約、倫敦般的世界級一流金融中心，甚至超越它們，他很難預測何時可以做到，但在一國兩制下，他相信香港在這過程中定能發揮其角色，雖然路途仍然遙遠，但前景明朗。面對環球市場激烈競爭，他強調香港具備獨特優勢，不擔心香港的競爭力。

至於對新任港交所主席史美倫，會有何建議？他只表示長江後浪推前浪，能人代代出。被問及6年期間，有甚麼不如意不順利事件，他回應工作總有起有跌，有得有失；過去6年路程總體上一直向上爬。

港交所行政總裁則稱讚周松崗，是一名智者、勇者和支持者，經常作出明智決定，勇敢作出決策，及支持管理層的工作。他形容周松崗為良師、好朋友；期望他退休後，在不同崗位繼續為香港作出貢獻。其實，周松崗退任港交所主席職務後，一點也不輕鬆，因為仍在眾多公職在身。周松崗稱，他仍然是行政會議成員，友邦集團董事，馬會董事，也是廉政公署諮詢委員會成員，政府優才計劃委員等等。

股東大會後，在李小加提議下，全體股東一齊站立，向退任的周松崗拍掌致敬。

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