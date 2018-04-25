卡西歐退出卡片相機市場，專注生產高附加值相機產品

【財訊快報／劉敏夫】外電引述日經新聞社的報導指出，卡西歐 (6952 JP) 週二 (24 日) 正式宣佈退出消費類卡片相機市場，今後將專注於生產高附加值相機產品。卡西歐週三盤中股價下跌 145 日圓或 8.20%，報 1,623 日圓。



卡西歐數位相機業務 2016 財政年度 (截至 2017 年 3 月) 虧損了 5 億日圓。且因為退出卡片數位相機業務、轉變相機業務戰略及調整樂器業務的結構，卡西歐 4 月 24 日下調了 2017 財政年度 (截至 2018 年 3 月) 的業績預期，將銷售額預期下調 360 億日圓，至 3,140 億日圓，將淨獲利預期下調 30 億日圓，至 195 億日圓。



卡西歐 2013 年度在全球市場的數位相機出貨量接近 190 萬台，2016 年度大幅下滑至 67 萬台。受此影響，該公司 2017 年對虧損的數位相機和樂器等 3 個部門進行整合。



受智慧型手機普及的影響，日本國內的數位相機市場正持續萎縮。據日本相機影像設備工業會 (CIPA) 統計，日本 2013 年接近 800 萬台的數位相機出貨量 3 年時間驟減至 352 萬台。







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