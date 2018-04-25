分析：2035年前 客機Wi-Fi市場可達1300億美元

搭乘飛機時無法上網，令長途旅客如坐針氈。互聯網服務供應商看準商機，近年大搞飛機 Wi-Fi，希望將這最後一片無網之地一網打盡，搶佔市佔率。分析指出，在 2035 年前，航機上網將創造出價值 1300 億美元的市場，航空業界可因此增加 300 億美元收入。

香港《明報》報導，多年來，機艙上網發展不大，就算有提供服務亦收費高昂，而且速度甚慢。不過，隨着愈來愈多的新一代擁有 LTE 技術的衛星升空，透過衛星提供的機上 Wi-Fi 服務已漸漸興起，收費亦大幅下降。

現在不少航空公司都為旗下航班乘客提供上網服務，令供應商加緊「尋金熱」，無論是衛星公司如 Viasat 和 Inmarsat，以至上網服務供應商 Gogo、Global Eagle，到相關軟硬體企業如漢莎系統 (Lufthansa Systems) 和 Lufthansa Technik，都希望分一杯羹。

彭博社早前引述多名知情人士報導，Google(GOOG-US) 正在與諾基亞 (Nokia) 深入談判，以收購其航空寬頻無線網絡系統。諾基亞 2017 年底宣布其空對地連接網絡，可以讓飛機和地面之間直接透過地面的特別收發站連接，而不是靠衛星提供信號，因此其速度比航空無線網絡公司 Gogo 提供的速度相等甚至更快。

在客機提供上網服務，將可向乘客大賣廣告推廣產品，例如 Google 就可以將乘客導向其娛樂產品，如 YouTube 或 Play Music 等，擴大市場佔有率。

機上上網市場現正進入高速演化階段，較早加入戰團的 Gogo 原本提供空對地服務，利用地面收發站提供上網信號給空中飛機，但現在已集中提供衛星信號服務。其客戶美國航空 (AAL-US) 在發現早期 ATG 空對地系統表現欠佳後，早前已拆除 Gogo 的系統，改為使用 Viasat 提供的衛星服務。

Gogo 稱，隨着低軌道衛星陸續到位，公司正研究如何容許其現有硬體適應新技術。衛星公司 Inmarsat 為了加強投資機上 Wi-Fi 技術，也要削減派息。

根據 Routehappy 提供飛行設施資訊的 2018 年報告，目前全球有 43% 航班提供機上 Wi-Fi 服務，較 2017 年初的 10% 大幅增加，當中能夠提供高速上網服務者佔總數 16%，較 2016 年增加超過 1 倍。

Routehappy 航空公司研究總監拉比諾維茨 (Jason Rabinowitz) 說：「機上上網技術已經成熟至航空公司毋須再盲目追尋新技術。航空公司現在都關注開支，它們都希望不用每 2 年就要更換 (軟硬體)。」

機上上網服務硬體並不便宜，漢莎系統指出，飛機安裝一套上網服務配套，動輒要數以十萬歐元，還未計算購買頻寬和維護系統。航空公司要回本，其中一個做法是尋找贊助商。以美國廉航捷藍航空為例，就伙拍亞馬遜 (AMZN-US) 合作向乘客提供免費 Wi-Fi。

另外，航空公司可以借助 Wi-Fi 推銷機上產品，甚至協助客人訂餐廳或召計程車接送等。

Inmarsat 引述倫敦經濟學院最近一項研究預測，機上上網服務將在 2035 年前為航空業界帶來 300 億美元額外收益。