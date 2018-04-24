大數據的贏家只有企業和政客 自由貿易亦不外如是

美國知名金融評論人士 Charles Hugh Smith 23 日發布文章，指出自由貿易，企業利潤飆升，還有 Facebook 的數據醜聞，都可以用大數據的邏輯來解釋。

如果我有很多錢，我會怎麼做？

1、——投資禁止勘探的油儲地，有 50% 的可能會顆粒無收

——在我想鑽油的地區談判租期，並和腐敗而不穩定的政府交涉

——為石油開採和基礎設施砸錢

——還要面對油價的波動，這也可能讓整個投資分文不值

或者：

2、設立一個低成本的陷阱，讓數百萬人把他們的喜好，偏愛，信仰，希冀等免費告訴我，而且徵得了他們的同意。我可以在幾乎不花錢的基礎上，把這些賣給一大堆買家，並由我來定價。

明顯地，實際的資產投資，要遠不如「本來無一物」的數據投資。這種數據投資已經有了明顯的回報，下圖顯示廣告業務在整體營收中的占比，占比越高，在圖中越靠右，越是這種「數據生意」的典範。

領先者當然是 Facebook、Snap、Twitter 這樣的社交媒體，還有搜尋引擎谷歌。

Smith 在博文中提到，目前來說，雖然 Facebook 的數據泄露已經有了助選的嫌疑，但總體而言，現在巨頭們賺錢的途徑仍然還是，儘可能地拿到更多的數據。從各種各樣的途徑，以合法非法的手段，獲得授權或是暗中竊取一切隱私。

未來，人工智慧和花式算法總會讓這些數據派上用場。數據不會過期，不會生鏽，不用去細心維護，隨著技術的進步，它一定會變得越來越有價值。

於是基於這種信任，數據總能賣個好價錢，掌握數據的公司也就齊齊賺得盆滿缽滿。即使不是網路公司，傳統的行業，比如製造業的波音，餐飲業的達美樂，也能把數據用到極致：

時至今日，波音的價值也開始轉向更好地契合航線旅客的需求。波音依賴於搜集並分析數據，來分析乘客的需求。波音是 2017 年漲幅最大的美股個股，累漲 90%。

達美樂也被認為是一家本質上的 AI 公司。30 分鐘快速配送的背後，不僅是餐餅快速製成，送餐員跑得夠快，達美樂的選址也非常重要。這讓達美樂能在近年來獲得媲美 FANG 的股價漲幅。

收割用戶的數據，幫助大型企業實現利潤飆升，同樣地，Smith 提到，自由貿易也有類似的陷阱：企業從自由貿易中獲得的好處，要遠遠超過消費者和工人階層。

該博文指出，要判斷是否是這種「陷阱」，有一個比較好的方法——看本土的這一產業是否外流。舉個例子，阿里巴巴在中國大獲全勝（雖然有後來者的競爭），但在北美歐洲或是其他海外地區，阿里的業務進展幾乎為零。無論是電商還是支付途徑，都不例外。

如果本土的某一行業，被牢牢掌握在本地企業手裡，意味著這是非常有利可圖的一塊大蛋糕。

所以，紐約時報的這一張圖也顯示，掌握了大蛋糕的高收入階層，收入的增速也明顯偏高，而困苦的只會永遠陷在泥潭裡。這和 1980 年的狀況完全不一樣，當時低收入階層更有增長潛力。

販賣「無價亦天價」的數據，讓企業和政治家獲得了前所未有的好處——前者瘋狂搜刮錢財，後者操縱人心來達成所願。但對普通人來說，或許只能心甘情願地掉進陷阱里享受着有限的甜頭。

『新聞來源／華爾街見聞』