【郭恭克專欄】2018年美股與全球股市的美麗與哀愁！

美股道瓊指數繼 2 月重跌 4.28%，跌幅創 2016 年 1 月以來最大單月跌幅，3 月美股更因川普簽署擬對 600 億美元中國進口商品課徵懲罰性關稅掀起新的波瀾，道瓊指數 3 月下旬首周重跌 5.67%，3 月至 23 日跌幅達 5.98%，創 2015 年 8 月以來單月最大跌幅；那斯達克跌幅 3.85%、S&P500 跌幅 4.63%、費城半導體指數跌幅 2.8%。台股指數至 3 月至 27 日止，上漲 1.58%，強韌的抗跌表現在全球股市中異常突出，漲幅居 3 月至 27 日的全球股市排名的第六名，漲幅前五名分別為埃及、蒙古、越南、羅素 2000、創業板指數。

至 3 月 27 日止，道瓊指數年線 (52 周均線) 約在 22940 點，維持穩健上揚的多頭趨勢，至 4 月底前，只要道瓊指數不跌落 21100 點以下，漲多拉回整理，仍無礙多頭趨勢。

道瓊指數周 K 線與年 (52 周）線乖離率走勢對照圖

道瓊多頭趨勢短期雖不變，但風險值仍高，除呈現長期谷底回升的長年期債券殖利率仍隨時可能對股市造成壓力外，1 月下旬道瓊指數年乖離率攀高至 19.69%，創 1999 年科技泡沫以來的最高峰，道瓊形成漲多回檔的壓力不言可喻。3 月下旬至 23 日當周已下降至 2.86%，創 2016 年 11 月以來最低點，只要中、美貿易戰的消息面降溫，道瓊指數展開反彈的機率將自然提高。

然而，投資者仍必須對自 2009 年以來展開多頭循環、從最低點起算漲幅高達 311% 道瓊指數高度警戒。以月 K 線觀察美股道瓊指數 10 年線乖離率，1 月攀高至 78.7%，不僅是金融海嘯後最高點，亦是 2000 年 10 月以來最高點，除 2000 年那斯達克指數科技泡沫破滅前三年曾在比這個數字更高乖離率區域形成道瓊指數長達兩年的頭部區域外，隨後亦造成以網路科技公司為主的那斯達克指數展開長達 31 個月的崩跌走勢。道瓊指數 10 年均線乖離率至 3 月 27 日止，仍達 60.81%，仍是 2000 年 7 月以來最高點。跳脫中、美貿易戰消息面對市場掀起的煙硝不安情緒，投資者必須冷靜面對累積多年上漲的股市的長期潛在賣壓。

道瓊指數月 K 線與 10 年線正乖離率走勢對照圖

從美國過去一個月發布的重要經濟指標，含採購經理人服務業及製造業雙指數、每月非農業新增就業人口及每周出領失業救濟金人數、房市及車市景氣趨勢、躉售銷售庫存年增率、美國出進口年增率，均尚未構成美股在經濟基本面上由多頭循環反轉成空頭循環的條件。

除了長期上漲累積出可觀的獲利賣壓外，全球原物料及能源價格因各主要工業國家經濟復甦力道增強而走出長期谷底形成的上漲趨勢，促使美國聯準會自 2015 年底啟動升息循環，聯邦資金利率自 0.25% 至 2018 年 3 月已調升六次至 1.75%，緩步漸進的升息基調，讓全球資金面維持寬鬆格局。

至 3 月 27 日止，CRB 指數 196.26 點雖未再突破 1 月高點 201.19 點，但自 2016 年 1 月金融海嘯後最低點 154.85 點後，形成的緩步上升趨勢仍未改變。北海布蘭特原油價格因石油輸出國組織 3 月擬延長減產時程至 2019 年，3 月下旬再度攀高至每桶 70.57 美元，迫近 1 月高點每桶 71.28 美元。國際物價情勢雖未迅速惡化，但穩中透堅態勢依舊不變。美國 10 年期公債殖利率則因美股回檔，自 2.95% 下降至 2.79%，舒緩殖利率上升對股市造成的壓力。

回檔後的美股，只要中、美貿易戰的消息面降溫，道瓊指數展開反彈的機率將自然提高，但讀者仍必須高度警戒長期上漲累積出可觀的獲利賣壓，而全球經濟景氣循環進入較快速的成長期，生產要素成本上升速度高過企業營收增加率，整體企業盈餘成長率將遞減，亦可能形成股市多頭循環的反轉盡頭。2018 年全球股市仍有機會提供不錯的投資報酬，但伴隨的投資風險值卻越來越高了。