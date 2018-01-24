【郭恭克專欄】由台股年線趨勢、領先指標、外銷接單及進口結構看台股的美麗與哀愁

台股年線趨勢

台股 1 月如預期突破 2017 年高點 10882 點，續創近 28 年新高，市場再度呈現一片樂觀氣氛，上市交易 5 日均量回到 1400 億以上，接近前波高點 2017 年 11 月下旬的水準。指數續創高點、成交量擴增，顯示市場氛圍漸趨熱絡，年線 (240 日均線) 正乖離率由 2017 年 12 月下旬的回檔低點 2.0% 附近，再度回升至接近 9%，台股年線自 2016 年 7 月轉為多頭上揚趨勢以來，年線乖離率接近 9% 或超越 9% 以上，均屬乖離率走勢的波段相對高檔區，指數形成多頭循環中的震盪拉回波段的機率越來越高，亦即 11,200 點以上追高風險將越來越大。

台股周 K 線與年線乖離率走勢對照圖

領先指標

我國至 11 月領先指標綜合分數連續 7 個月上升，領先指標年增率自 10 月的 2.19%，上升至 2.65%，為連續 7 個月下降後的第 2 個月的轉向回升，11 月景氣燈號雖下降，但領先指標持續釋放出正面訊息。在領先指標綜合分數持續上升，領先指標年增率轉向回升之下，預期台股維持多頭循環的基本面條件仍未改變，投資者仍應高度關注國發會預計 1 月 26 日將公告的 12 月領先指標數據。

台股月 K 線與領先指標與領先指標年增率走勢對照圖

外資動向

外資自年初至 1 月 22 日止，共計買超上市 572 億，其中僅台積電買超約 290 億，佔率高達 50.7%，而市值高於 500 億且買超金額前 20 名個股合計約 698 億，佔率高達 122%，亦即外資此波擴大買超拉抬指數突破前高的主力部隊仍集中在高市值權值股，而台積電更是重中之重。因此，若外資停止對台積電買超或轉為賣超，則台股將再度面臨回檔壓力。

點這裡了解：2018 年前 15 個交易日 外資買超的高市值公司 ~ 依買超金額排序

外銷接單

12 月外銷接單年增率持續成長，年增率自 11 月的 11.62% 續升至 17.54%，為連續第 17 個月正成長，為 2015 年外銷接單衰退 4.44%、2016 年外銷接單衰退 1.61% 之後的持續回升。1~12 月累計外銷年增率 10.86%，較 1~11 月的 10.17% 上升，累計外銷接單年增率已連續第 11 個月呈現兩位數成長。

台灣外銷接單統計圖 (原始資料來源：經濟部 資料統計整理繪圖：鉅豐財經資訊)

1~12 月佔我國外銷接單 24.9% 的中國及香港地區年增率達 14.5%，較 1~11 月累計年增率 15.2% 持續小降，與前兩年度相較，2015 年微幅成長，2016 年則衰退 0.2%，顯見台灣對中國的外銷接單動能在 2017 年明顯轉強。對歐洲地區佔外銷接單 20.5%，1~12 月正成長 16.2%，較 1~11 月的 13.6% 持續上升，12 月對歐接單年增率跳升至 39.3%，較 11 月年增率 20.2%，持續快速上升，顯示歐洲經濟轉強，歐元匯率強勢升值，我國對歐接單成長動能在 2017 年下半年較 2016 年的衰退 1.9%，明顯好轉。

佔我國外銷接單 28% 的美國，1~12 月外銷接單成長 8.0%，較 1~11 月的 7.8% 小幅上升，自 2016 年下半年以來的台幣對美元升值，對美國接單造成壓力，對美國市場接單及出口可能因蘋果新機出貨不如預期，加上台幣對美元升幅加大，壓抑對美出口成長動能。

外銷接單統計表

進口結構

12 月資本設備進口年增率自 11 月的成長 0.6%，轉為 - 4.6%，累計 2017 年資本設備進口年增率 - 0.4%。12 月半導體設備進口年增率自 11 月的 - 29.7% 縮小為 - 20%，2017 年整年累計半導體設備進口年增率自前 11 月的 - 7.4% 擴大為 - 8.6%。整體資本投資動能潛藏轉弱危機依舊未除，也是我國 2018 年經濟成長的隱憂。

資本設備累計進口年增率自 2017 年第二季開始出現明顯下降，此可能為未來總體經濟可能轉弱的嚴重警訊，9 月資本設備進口年增率回升至 7.2%，但 10 月資本設備進口年增率回落至 - 15.6%，11 月小幅成長 0.6%，12 月再度回落至 - 4.6%，顯見危機尚未完全解除，企業資本設備進口呈現接近零成長，也顯示國內民間投資成長動能出現停滯危機。

台灣進口結構統計表

國際油價持續攀高，北海布蘭特原油上漲至每桶 70.37 美元，創 2014 年 12 月以來最高，CRB 指數 1 月中旬最高至 196.57 點，創 2015 年 10 月以來最高。經濟復甦力量轉強、通膨數據抬頭、政府公債供需力量改變，均可能造成美國 10 年期公債殖利率自 2016 年後的第三年走高，公債市場空頭循環仍不變。美國 10 年期公債殖利率跨年後，迅速從 2.42% 上升，突破 2017 年 3 月的前波高點 2.62%，至 1 月 22 日止為 2.66%。

當長年期公債殖利率攀高至一定水準，例如高於壽險資金成本，將牽動如退休基金、壽險機構法人、主權基金等在股權資產及固定收益資產之間的資產配置，債券殖利率持續走揚，若股權資產收益率未同步成長或成長率偏低，將迫使其減持價格正處相對高檔的股權資產，轉為增持價格越來越便宜的債券等固定收益資產，最終成為扭轉股市多空循環的巨大力量。2018 年股市將是充滿獲利機會與多空轉折高原期並存的危險期，投資者應拉高宏觀視角、適時克制貪婪，方可保住台股 2016 年 7 月後的多頭戰果。