〈報稅看這裡〉申報營所稅最容易犯的4大錯誤

報稅季即將到來，財政部國稅局表示，為了協助營利事業辦理所得稅結算申報，列舉查核案件中，較容易發生的 4 大錯誤，提醒營利事業留意，以免申報錯誤。

一、營利事業就被投資公司停業產生的虧損列報投資損失，若被投資公司未辦理減資彌補虧損，也無合併、破產或清算的事實，即營利事業原出資額並未折減，該筆投資損失尚未實現，就不得列報投資損失，作為計算所得額的減除項目。

二、營利事業投資基金，若持有的基金與另一基金合併，依財政部函釋規定，應在取得存續或新設基金受益憑證年度，按存續或新設基金淨值減除原始取得成本認列基金利得，而非其實際處分存續或新設基金時，申報相關所得。

三、營利事業折舊性固定資產，於耐用年數屆滿仍繼續使用，並就剩餘殘值續提折舊時，要應依營所稅查核準則規定，逐年依率提列折舊不得間斷，不得自行擇定續提期間的起始日，而未接續該資產原耐用年限結束日。

四、營利事業會計年度如採曆年制，收入的認列應依營所稅查核準則規定，就應歸屬於本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的收入或收益估列入帳，而非成本費用的入帳期間採 1 月至 12 月，而收入入帳期間卻為上年度 12 月至本年度 11 月，有違收入與成本配合原則及權責基礎。

國稅局指出，營利事業辦理所得稅結算申報前，應檢視申報內容是否符合稅法規定，以免被稽徵機關查核後，發現漏誤而遭補稅處罰。