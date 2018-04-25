大聯大擬現金減資8%，每股退還現金0.8元，看好Q2營運將優於Q1

【財訊快報／許展溢】大聯大 (3702) 為調整資本結構及提升股東權益報酬率，經董事會通過現金減資案，減資幅度 8%，每股將退還現金 0.8 元給股東。大聯大指出，受惠手機市場回溫，加上今年汽車電子市況熱絡，預計第二季營運將優於第一季表現。大聯大財務長袁興文指出，大聯大實收資本額約 182 億 5061 萬 7750 元，已發行股份 18 億 2506 萬 1775 股，此次現金減資總金額 14 億 6004 萬 9420 元，將消除股份 1 億 4600 萬 4942 股，減資比率 8%，減資後股本 167 億 9056 萬 8330 元，每股擬退還 0.8 元現金。



袁興文表示，去年大聯大每股獲利 4.1 元，董事會也通過盈餘分配案，每股配發現金股利 2.4 元，加上此次現金減資，每股退還股東 0.8 元，今年股東合計每股將可拿到 3.2 元現金。



大聯大今年第一季營收 1234.09 億元，較去年同期成長 3.73%，較上季下滑 10.87%。展望第二季，大聯大指出，預期營運有望優於第一季。



大聯大進一步說明，公司也將持續平衡股利政策，盼每年殖利率維持 5-6% 左右水準。3 月以來，因智慧型手機市場拉貨力道轉強，加上今年汽車電子市況熱絡，預估將會帶動第二季動能重要來源。







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