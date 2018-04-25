出口商、外資拉鋸新台幣早盤小升一度觸29.578

台北股、匯市今（25）日早盤表現不同調，台股續跌，新台幣兌美元在出口商拋匯下，止貶回升，並觸 29.578 元、升值 3.8 分，不過，外資仍有匯出，新台幣升幅有限，目前在 29.6 元震盪。

美國 10 年期公債殖利率突破 3%，投資人憂慮升息，加上企業財報不如預期，美股再度出現重挫走勢，4 大指數全面大跌，道瓊工業指數下跌 424.56 點、跌幅 1.74%、收在 24024.13 點，那斯達克指數下跌 121.25 點、跌幅 1.70%、收在 7007.35 點。台股今日開盤也下跌 37.67 點，加權股價指數以 10541.83 點開出，目前下跌 30 餘點。

國際匯市部分，韓元早盤一度回升至 1073.91 韓元兌 1 美元，但隨後又拉回到 1077 價位，而日圓兌美元續弱，並貶破 109 價位，目前在 109.04 日圓兌 1 美元，人民幣兌元中間價來到 6.3066 元，較前一交易日中間價升值 163 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在新台幣貶破 29.6 元後，在月底出口商有拋匯需求下，新台幣兌美元今日早盤止貶回升，一開盤就升破 29.6 元，以 29.578 元、升值 3.8 分開出，不過，由於外資仍有匯出，加上韓元先升後拉回，新台幣兌美元升幅有限，目前在 29.6 元震盪。

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